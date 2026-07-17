Самый скандальный член королевской семьи: малоизвестные факты о королеве-консорт Камилле

Сегодня, 17 июля, супруга короля Чарльза III отмечает свой 79-й день рождения. Об истории этой пары уже много говорили, а сама Камилла для многих по-прежнему остается причиной разрыва брака Чарльза и принцессы Дианы.

Но нужно понимать, почему время назад не вернешь, ведь жизнь у всех продолжается. Ей потребовалось много лет, чтобы завоевать расположение публики и в конце концов стать королевой-консортом. В день ее рождения 24 Канал расскажет малоизвестные факты из жизни Ее Величества.

Родилась в семье аристократов

Прабабушка Камиллы по материнской линии была аристократкой и светской львицей. Ее звали Алиса Кеппел. Она была любовницей прадеда Чарльза III – короля Эдуарда VII. Говорят, что во время знакомства с сыном Елизаветы II Ее Величество произнесла такую фразу: "А знаете ли вы, что моя прабабушка имела роман с вашим прадедом? Может, и нам стоит попробовать?".

Король Чарльз и Камилла в молодости / Фото History Extra

Камилла работала

В 60-х годах королева-консорт работала секретаршей в нескольких фирмах в Вест-Энде, а также на рецепции фирмы Sibyl Colefax & John Fowler в Мейфэре. Из последней ее уволили за то, что она опоздала на работу, проведя всю ночь в клубе.

Дважды выходила замуж

В 1973 году она вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза – офицера британской армии. Интересно, почему до свадьбы у мужа были кратковременные отношения с сестрой Чарльза III – Анной. Камилла прожила в этом браке 22 года и родила двоих детей. Для сына Тома крестным отцом стал именно Чарльз. А сегодня он еще и по совместительству – отчим.

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркера-Боулза / Фото East News

Впоследствии и Чарльз женился на принцессе Диане. Среди приглашенных гостей на свадьбу была и Камилла. Несмотря на то, что бывшие влюбленные состояли в браках и воспитывали детей, в 1986 году они начали тайно встречаться.

В 1996 году королевская пара развелась, а Камилла ушла от законного мужа. Через год Диана погибла в ДТП, а "камни обвинений" полетели в сторону Камиллы и Чарльза.

Его Величеству пришлось ждать еще 8 лет после смерти бывшей жены, чтобы жениться во второй раз. К слову, королева Елизавета II дала свое благословение на этот брак.

10 февраля 2005 года Букингемский дворец сообщил о помолвке. Супруги отпраздновали свою свадьбу банкетом в Виндзорском замке. После церемонии гражданского бракосочетания в Виндзорской ратуше, в часовне Святого Георгия, была проведена служба благословения.

Свадьба Чарльза и Камиллы / Фото Getty Images

У королевы-консорта было обидное прозвище

Раньше Камиллу называли "ротвейлером" из-за внешности и характера. Это прозвище придумала сама принцесса Диана.

Ее Величество любит собак

Супруга короля обожает породу джек-рассел-терьер. Домашних питомцев она взяла из приюта. Бет и Блюбелл были вышиты на ее коронационном наряде. Платье для коронации сшил любимый дизайнер принцессы Дианы – Брюс Олдфилд.

Коронация Чарльза III и Камиллы / Фото Getty Images

Титул "королева-консорт"

После смерти Елизаветы II Камилла получила титул королевы-консорта. Таково было желание Ее Величества. 6 мая 2023 года в Великобритании состоялась церемония коронации.

Благотворительность

Королева является покровительницей нескольких благотворительных организаций. Особое внимание она уделяет Национальному обществу остеопороза, ведь ее мать и бабушка умерли в мучениях от этой болезни костей.

И еще один интересный факт! Нам удалось узнать, какой завтрак предпочитает королева Камилла. Поверьте, он поразит вас своей простотой.