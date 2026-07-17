Но нужно понимать, почему время назад не вернешь, ведь жизнь у всех продолжается. Ей потребовалось много лет, чтобы завоевать расположение публики и в конце концов стать королевой-консортом. В день ее рождения 24 Канал расскажет малоизвестные факты из жизни Ее Величества.
Родилась в семье аристократов
Прабабушка Камиллы по материнской линии была аристократкой и светской львицей. Ее звали Алиса Кеппел. Она была любовницей прадеда Чарльза III – короля Эдуарда VII. Говорят, что во время знакомства с сыном Елизаветы II Ее Величество произнесла такую фразу: "А знаете ли вы, что моя прабабушка имела роман с вашим прадедом? Может, и нам стоит попробовать?".
Король Чарльз и Камилла в молодости / Фото History Extra
Камилла работала
В 60-х годах королева-консорт работала секретаршей в нескольких фирмах в Вест-Энде, а также на рецепции фирмы Sibyl Colefax & John Fowler в Мейфэре. Из последней ее уволили за то, что она опоздала на работу, проведя всю ночь в клубе.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Дважды выходила замуж
В 1973 году она вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза – офицера британской армии. Интересно, почему до свадьбы у мужа были кратковременные отношения с сестрой Чарльза III – Анной. Камилла прожила в этом браке 22 года и родила двоих детей. Для сына Тома крестным отцом стал именно Чарльз. А сегодня он еще и по совместительству – отчим.
Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркера-Боулза / Фото East News
Впоследствии и Чарльз женился на принцессе Диане. Среди приглашенных гостей на свадьбу была и Камилла. Несмотря на то, что бывшие влюбленные состояли в браках и воспитывали детей, в 1986 году они начали тайно встречаться.
В 1996 году королевская пара развелась, а Камилла ушла от законного мужа. Через год Диана погибла в ДТП, а "камни обвинений" полетели в сторону Камиллы и Чарльза.
Его Величеству пришлось ждать еще 8 лет после смерти бывшей жены, чтобы жениться во второй раз. К слову, королева Елизавета II дала свое благословение на этот брак.
10 февраля 2005 года Букингемский дворец сообщил о помолвке. Супруги отпраздновали свою свадьбу банкетом в Виндзорском замке. После церемонии гражданского бракосочетания в Виндзорской ратуше, в часовне Святого Георгия, была проведена служба благословения.
Свадьба Чарльза и Камиллы / Фото Getty Images
У королевы-консорта было обидное прозвище
Раньше Камиллу называли "ротвейлером" из-за внешности и характера. Это прозвище придумала сама принцесса Диана.
Ее Величество любит собак
Супруга короля обожает породу джек-рассел-терьер. Домашних питомцев она взяла из приюта. Бет и Блюбелл были вышиты на ее коронационном наряде. Платье для коронации сшил любимый дизайнер принцессы Дианы – Брюс Олдфилд.
Коронация Чарльза III и Камиллы / Фото Getty Images
Титул "королева-консорт"
После смерти Елизаветы II Камилла получила титул королевы-консорта. Таково было желание Ее Величества. 6 мая 2023 года в Великобритании состоялась церемония коронации.
Благотворительность
Королева является покровительницей нескольких благотворительных организаций. Особое внимание она уделяет Национальному обществу остеопороза, ведь ее мать и бабушка умерли в мучениях от этой болезни костей.
И еще один интересный факт! Нам удалось узнать, какой завтрак предпочитает королева Камилла. Поверьте, он поразит вас своей простотой.