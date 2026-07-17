Та варто розуміти, що час назад не повернеш, адже в усіх життя триває далі. Їй знадобилось багато років, щоб отримати прихильність публіки і зрештою стати королевою-консортом. У день її народження 24 Канал розповість маловідомі факти про життя Її Величності.

Народилась у родині аристократів

Прабабуся Камілли по материній лінії була аристократкою та світською левицею. Її звали Аліса Кеппел. Вона була коханкою прадідуся Чарльза III – короля Едуарда VII. Подейкують, що під час знайомства з сином Єлизавети II, Її Величність сказала таку фразу: "А чи знаєте ви, що моя прабабуся мала роман з вашим прадідусем? Може й нам варто спробувати?".

Король Чарльз і Камілла в молоді роки / Фото History Extra

Камілла працювала на роботі

У 60-х роках королева-консорт працювала секретаркою у декількох фірмах у Вест-Енді, а також на ресепшені фірми Sibyl Colefax & John Fowler у Мейфері. З останньої її звільнили через те, що вона запізнилась на роботу, бо всю ніч провела у клубі.

Двічі виходила заміж

У 1973 році вона вийшла заміж за Ендрю Паркера-Боулза – офіцера британської армії. Цікаво, що до одруження чоловік мав короткотривалі стосунки з сестрою Чарльза III – Анною. Камілла пробула у цьому союзі 22 роки і народила двох дітей. Для сина Тома хрещеним батьком став саме Чарльз. А сьогодні він ще й за сумісництвом – вітчим.

Весілля Камілли Шанд і Ендрю Паркера-Боулза / Фото East News

Згодом і Чарльз одружився з принцесою Діаною. Серед запрошених гостей на весілля була і Камілла. Попри те, що колишні закохані перебували у шлюбах і виховували дітей, у 1986 році вони почали таємно зустрічатись.

У 1996 році королівська пара розлучилась, а Камілла пішла від законного чоловіка. Через рік Діана загинула у ДТП, а "камені звинувачень" полетіли у бік Камілли та Чарльза.

Його Величності довелось чекати ще 8 років після смерті колишньої дружини, щоб одружитись вдруге. До слова, королева Єлизавета II дала своє благословення на цей шлюб.

10 лютого 2005 року Букінгемський палац повідомив про заручини. Подружжя відсвяткувало своє одруження бенкетом у Віндзорському замку. Після церемонії цивільного вінчання, у Віндзорській ратуші в каплиці Святого Георгія було проведено службу благословення.

Весілля Чарльза з Каміллою / Фото Getty Images

Королева-консорт мала образливе прізвисько

Раніше Каміллу називали "ротвейлером" через зовнішність і характер. Це прізвисько вигадала сама принцеса Діана.

Її Величність любить собак

Дружина короля обожнює породу джек-рассел-тер'єр. Домашніх улюбленців вона взяла з притулку. Бет і Блюбелл були вишиті на її коронаційному вбранні. Сукню для коронації пошив улюблений дизайнер принцеси Діани – Брюс Олдфілд.

Коронація Чарльза III та Камілли / Фото Getty Images

Титул "королева-консорт"

Після смерті Єлизавети II Камілла отримала титул королеви-консорта. Таким було бажання її Величності. 6 травня 2023 року у Великій Британії пройшла церемонія коронації.

Благодійність

Королева є покровителькою декількох благодійних організацій. Особливу увагу вона приділяє Національному товариству остеопорозу, адже її мати та бабуся померли у муках від цієї хвороби кісток.

І ще один цікавий факт! Нам вдалось дізнатись, якому сніданку віддає перевагу королева Камілла. Повірте, він вразить вас своєю простотою.