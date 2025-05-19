После потери любимца: королева Камилла взяла собаку из приюта и показала фото
- Королева Камилла взяла собаку породы джек-рассел-терьер по имени Моли из лондонского приюта Battersea.
- Джек-расселы-терьеры – любимая порода королевы Камиллы, они изображены на ее официальных портретах и коронационном наряде.
Королева Камилла в ноябре прошлого года потеряла домашнего любимца – собака Бет умерла из-за опухоли. На днях жена Чарльза ІІІ показалась с новой собакой.
Королева Камилла взяла собаку из лондонского приюта. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.
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Королева взяла собаку породы джек-рассел-терьер, по имени Моли. На странице поделились первым фото Камиллы с любимцем на руках.
Познакомьтесь с озорным Моли, новым любимым собачьим компаньоном королевы, который недавно был взят из приюта для животных Battersea, где Ее Величество является патроном,
– сообщили в заметке.
Королева Камилла с собакой / Фото из инстаграма королевской семьи
19 мая жена Чарльза III посетит открытие сада для собак. В районе Челси спроектировали соответствующее место, учитывая интересы животных. На кирпичных дорожках будут выбиты имена собак ведущих Radio 2, любимцев короля и королевы.
- Напомним, в ноябре 2024 года королева сообщила, что что не стало ее собаки – джек-рассела-терьера по кличке Бет. У животного была неизлечимая опухоль. Также у королевы есть 13-летняя собака Блюбелл.
- Джек-расселы-терьеры – любимая порода королевы Камиллы.Эти собаки изображены на ее официальных портретах и даже на коронационном наряде. Дизайнер Брюс Олдфилд вышил на платье ее щенков.