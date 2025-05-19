Королева Камілла взяла собаку з лондонського притулку. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм королівської сім'ї.
До слова З нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги: королівська родина зібралася разом на службі подяки
Королева взяла собаку породи джек-рассел-тер'єр, на ім'я Молі. На сторінці поділилися першим фото Камілли з улюбленцем на руках.
Познайомтеся з бешкетним Молі, новим улюбленим собачим компаньйоном королеви, який нещодавно був узятий з притулку для тварин Battersea, де Її Величність є патроном,
– повідомили у дописі.
Королева Камілла з собакою / Фото з інстаграму королівської сім'ї
19 травня дружина Чарльза III завітає на відкриття саду для собак. У районі Челсі спроєктували відповідне місце, враховуючи інтереси тварин. На цегляних доріжках буде вибито імена собак ведучих Radio 2, улюбленців короля та королеви.
- Нагадаємо, у листопаді 2024 королева сповістила, що не стало її собаки – джек-рассела-тер'єра на прізвисько Бет. У тварини була невиліковна пухлина. Також у королеви є 13-річна собака Блюбелл.
- Джек-рассели-тер'єри – улюблена порода королеви Камілли.Ці собаки зображені на її офіційних портретах і навіть на коронаційному вбранні. Дизайнер Брюс Олдфілд вишив на сукні її цуценят.