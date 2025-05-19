Королева Камілла взяла собаку з лондонського притулку. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм королівської сім'ї.

До слова З нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги: королівська родина зібралася разом на службі подяки

Королева взяла собаку породи джек-рассел-тер'єр, на ім'я Молі. На сторінці поділилися першим фото Камілли з улюбленцем на руках.

Познайомтеся з бешкетним Молі, новим улюбленим собачим компаньйоном королеви, який нещодавно був узятий з притулку для тварин Battersea, де Її Величність є патроном,

– повідомили у дописі.



Королева Камілла з собакою / Фото з інстаграму королівської сім'ї

19 травня дружина Чарльза III завітає на відкриття саду для собак. У районі Челсі спроєктували відповідне місце, враховуючи інтереси тварин. На цегляних доріжках буде вибито імена собак ведучих Radio 2, улюбленців короля та королеви.