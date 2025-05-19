Королева Камилла взяла собаку из лондонского приюта. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.

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Королева взяла собаку породы джек-рассел-терьер, по имени Моли. На странице поделились первым фото Камиллы с любимцем на руках.

Познакомьтесь с озорным Моли, новым любимым собачьим компаньоном королевы, который недавно был взят из приюта для животных Battersea, где Ее Величество является патроном,

– сообщили в заметке.



Королева Камилла с собакой / Фото из инстаграма королевской семьи

19 мая жена Чарльза III посетит открытие сада для собак. В районе Челси спроектировали соответствующее место, учитывая интересы животных. На кирпичных дорожках будут выбиты имена собак ведущих Radio 2, любимцев короля и королевы.