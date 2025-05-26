Был бизнес-план, – Козловский раскрыл детали 13-летнего конфликта с Кондратюком

Недавно Виталий Козловский и Игорь Кондратюк завершили конфликт относительно авторских прав, который длился более 13 лет. Теперь певец рассказал подробности об их взаимными с экс-продюсером.

В частности, Виталий объяснил, почему между ними возник конфликт и признался, как сейчас относится к Кондратюку. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко, которой Козловский дал новое интервью.

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Как рассказал Виталий, в начале карьеры он вполне доверял Кондратюку и даже считал его частью своей семьи. Но впоследствии между ними возник спор, который перерос в многолетний конфликт за права на творческий материал.

Я не уходил как хамло от него. Уходя от него, я просил, чтобы у нас были нормальные условия нашего расхода. Я предлагал пойти, работать самому и с каждого концерта делать выплаты, мы бы договорились, какая это должна быть сумма. Но, наверное, человек привык, что ему поступления были все, а мне почти ничего. Поэтому он на эти условия не пошел и поставил мне ультиматум,

– рассказал Козловский.

Он также вспомнил, что чувствовал себя последним в команде, а его мнение игнорировали.

Я понимаю, что из той ситуации невозможно было выйти по-нормальному. Потому что у людей был бизнес-план. И я это прекрасно понимаю. Я сейчас это говорю без осадка. Возможно, они хотели, чтобы я еще много лет работал на их семью. Но меня не устраивало то, что меня никто не слышит в моей команде. Я тот, кто спонсирует все. И в то же время я самый последний в этой команде, к мнению кого прислушиваются. Но это лишь отголоски прошлого. Сейчас никаких обид на этого человека нет,

– подчеркнул певец.

Интервью с Виталием Козловским: смотрите видео онлайн

Напомним, конфликт между артистом и продюсером разгорелся еще в 2012 году, когда Козловский разорвал контракт в одностороннем порядке. По условиям соглашения, он терял право исполнять песни, созданные во время совместной работы. Но, певец продолжал выполнять некоторые из них, что привело к судебным искам со стороны Кондратюка. Виталий проиграл дела в суде и задолжал продюсеру значительную сумму.

6 мая 2025 года стало известно, что Козловский и Кондратюк помирились. Певец заплатил продюсеру многомиллионную компенсацию, после чего получил права на весь совместно созданный с Кондратюком музыкальный каталог.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, как Виталий Козловский закрыл долг перед Кондратюком.