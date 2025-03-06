Экс-жена Остапчука показала свою квартиру в элитном районе Киева за 133 тысячи долларов
Нотариус Кристина Горняк, которая является бывшей женой шоумена Владимира Остапчука, показала свою квартиру. Она проживает в элитном киевском ЖК "Новопечерские Липки".
Горняк приобрела квартиру в 2009 году за 133 тысячи долларов. Однако она призналась, что имела скидку, передает 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".
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Квартира Кристины Горняк сделана в пастельных цветах. Сначала нотариус показала свою кухню.
Гостиная довольно уютная. На отдельных полочках можно увидеть книги, семейные фотографии, благодарности и шевроны от украинских защитников.
В спальне Кристины Горняк стоит большая кровать, возле которой есть небольшая тумбочка. Она задекорировала комнату картиной и скульптурой, которые создал ее отчим, вазонами и цветами.
Ванная комната также сделана в светлых цветах. Там Горняк хранит различные уходовые средства.
Кристина Горняк показала свою квартиру: смотрите видео онлайн