Экс-жена Остапчука показала свою квартиру в элитном районе Киева за 133 тысячи долларов

Нотариус Кристина Горняк, которая является бывшей женой шоумена Владимира Остапчука, показала свою квартиру. Она проживает в элитном киевском ЖК "Новопечерские Липки".

Горняк приобрела квартиру в 2009 году за 133 тысячи долларов. Однако она призналась, что имела скидку, передает 24 Канал со ссылкой на проект "По домам".

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Квартира Кристины Горняк сделана в пастельных цветах. Сначала нотариус показала свою кухню.

Коридор в квартире Горняк / Скриншот из видео

Столик с вещами Кристина Горняк / Скриншот из видео

Кухня в квартире Горняк / Скриншот из видео

Гостиная довольно уютная. На отдельных полочках можно увидеть книги, семейные фотографии, благодарности и шевроны от украинских защитников.

Гостиная в квартире Кристины / Скриншот с видео

Кристина Горняк показала свою гостиную / Скриншот из видео

Уютная гостиная Горняк / Скриншот из видео

В спальне Кристины Горняк стоит большая кровать, возле которой есть небольшая тумбочка. Она задекорировала комнату картиной и скульптурой, которые создал ее отчим, вазонами и цветами.

Кристина Горняк показала свою спальню / Скриншот с видео

Спальня в квартире Горняк / Скриншот из видео

Ванная комната также сделана в светлых цветах. Там Горняк хранит различные уходовые средства.

Ванная комната Кристины Горняк / Скриншот из видео

Горняк показала свою ванную комнату / Скриншот из видео

Ванная Горняк / Скриншот из видео

Кристина Горняк показала свою квартиру: смотрите видео онлайн