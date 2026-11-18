Чуть не потеряла сознание, – Кристина Решетник рассказала о "прилете" возле школы сыновей
Блогер Кристина Решетник рассказала, что российский удар пришелся недалеко от частной школы в Печерском районе Киева, где учатся ее сыновья.
А сама она уехала оттуда примерно за 15 минут до взрыва. Об этом жена телеведущего Григория Решетника сообщила в инстаграме.
Во время атаки дети находились в укрытии, однако старший сын Иван рассказал, что звук взрыва был очень громким. Блогерша не стала скрывать своих эмоций от пережитого стресса.
Седых волос сегодня нормально так прибавилось,
– написала Кристина.
Администрация школы оперативно связалась с родителями, сообщив, что с детьми все в порядке и учебное заведение продолжает работу в обычном режиме.
Спасибо школе за то, что сразу отреагировали, успокоили нас, потому что когда я прочитала об этом – чуть не потеряла сознание,
– добавила Решетник.
Напомним, в октябре семья уже попадала в подобную ситуацию. Тогда Григорий Решетник с сыновьями оказался в пробке по дороге в школу как раз во время взрывов над городом.