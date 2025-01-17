Кристина Соловий впервые за долгое время показала брата, который служит в ВСУ

17 января исполнительница Кристина Соловий отмечает день рождения. В этом году ей исполнилось 32 года. В социальных сетях в этот особенный для себя день певица призналась, что одним из ее самых заветных желаний является окончание войны.

Также знаменитость вспомнила о своем брате Евгении, который является военным. Кристина Соловий рассекретила, где он служит и обратилась к поклонникам с важной просьбой. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кристины Соловий.

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Так, певица опубликовала трогательное фото, где она обнимает брата. Выяснилось, что Евгений служит офицером разведки в 65-й бригаде Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении. По случаю своего дня рождения Кристина Соловий объявила сбор средств на автомобиль с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подразделения брата.

Самостоятельно с такой суммой я, к сожалению, не справлюсь, поэтому прошу вашей поддержки. Это будет лучшим подарком,

– отметила артистка.

Приобщиться к сбору можно по ссылке или по номеру карты банки 4441 1111 2048 5341

Отметим, о том, что брат Кристины Соловий присоединился к армии стало известно еще в начале сентября 2024 года. Тогда певица отметила, что гордится выбором Евгения и заверила, что будет его поддерживать.