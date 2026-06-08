Show24 Украинские звезды "Вы их сажали, что мнете?": Кристину Соловий раскритиковали из-за фото на маковом поле
8 июня, 14:02
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"Вы их сажали, что мнете?": Кристину Соловий раскритиковали из-за фото на маковом поле

Мария Примыч

В социальной сети Threads пользователи активно делятся фотографиями с макового поля. Тренд подхватила и Кристина Соловий, из-за чего нарвалась на критику.

Соответствующее фото Соловий опубликовала в Threads. В комментариях люди выражают возмущение.

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На фотографии, которой поделилась Кристина Соловий, она лежит на маковом поле, одета в темный топ и светлую юбку. Люди возмутились, что ради контента певица растоптала цветы.

Украина коварно прекрасна и неожиданна, 
– написала она.

Кристина Соловий на маковом поле / Фото с Threads певицы

Реакция сети

  • "Вы их сажали, что мнете? Как не сакуры, то маки. Й*бн*лись в погоне за красивыми фото".
  • "Сколько маков было вытоптано ради фотографии, которая никому не вср*лась?"
  • "Красота, которую надо уничтожить ради фото. Все ясно".
  • "А другого места полежать не нашлось?"
  • "Ну, это уже перебор. Если каждый будет валяться на том поле, то уже через день вы его уничтожите".
  • "Она (Украина – 24 Канал) была бы еще более прекрасной и неожиданной, если бы такие люди как вы не портили ее красоту".

Кристину Соловий раскритиковали в сети / Скриншоты с Threads

 

 

Кристина Соловий на маковом поле / Видео из инстаграма певицы

Коротко о Кристине Соловий

  • Кристина Соловий родилась в городе Дрогобыч Львовской области в музыкальной семье. Девушка имеет лемковское происхождение, что повлияло на ее творчество.
  • Певица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а после переезда во Львов три года выступала в хоре "Лемковина". Она училась на филологическом факультете ЛНУ имени Ивана Франко.
  • Соловий стала известной в 2013 году, когда приняла участие в талант-шоу "Голос страны". На слепых прослушиваниях она исполнила лемковскую песню "Горе долом ходжу" и попала в команду Святослава Вакарчука.
  • После конкурса Кристина еще некоторое время работала со Святославом.

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