Самый низкий результат за время участия в конкурсе: кто хуже всех представил Украину на Евровидении

С 2003 года Украина принимает участие в Евровидении. Ежегодно представители показывают удачные результаты и проходят в финал конкурса. Но не всегда европейские зрители высоко оценивали песни, выбранные украинской публикой на Нацотборе.

За более чем 20 лет участия в конкурсе у Украины были выступления, занимавшие достаточно низкие места в финале конкурса. Худший результат продемонстрировала рок-группа O.Torvald, пишет Show 24.

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В 2016 году певица Джамала победила на Евровидении с песней "1944". Поэтому в следующем году крупнейший песенный конкурс принимала Украина.

На Национальном отборе-2017 победила группа O.Torvald с песней Time. Результаты голосования сложились неоднозначно, ведь фаворитами судей была TAYANNA, зато фаворитом зрителей был MELOVIN. Но по количеству баллов победили именно рокеры.

Поскольку Украина была страной-победительницей, то O.Torvald выступал сразу в финале. Коллектив представил трек Time и занял третье место с конца – 24 место среди 26 конкурсантов в финале. Это стало худшим результатом Украины за всю историю ее участия в конкурсе. Исполнители получили лишь 36 баллов от жюри и публики.

O.Torvald – Time: смотрите видео онлайн

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Лидер группы O.Torvald признавался, что в 2017 году Нацотбор был для них не путем к Евровидению, а способом расширить свою аудиторию. Победа стала для них неожиданностью, а на подготовку был всего месяц.

Мы даже не рассчитывали и не хотели представлять Украину на Евровидении. Мы думали расширить аудиторию с помощью национального отбора. Все. Но Меладзе жестко "закусился" с Данилко (члены жюри, – Show 24). То есть Меладзе поставил два балла MELOVIN, а Данилко поставил два балла TAYANNA. И победители – группа O.Torvald,

– вспомнил Женя Галич.

После триумфа Джамалы у коллектива было немного шансов занять высокое место. Но несмотря на это после Евровидения O.Torvald подверглись немалой волне хейта со стороны украинцев и игнорированию в прессе.

Уже в этом, 2025 году, Украину на Евровидении представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. До конкурса осталось чуть больше месяца – первый полуфинал состоится 13 мая.