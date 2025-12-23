Их сердца перестали биться: кто из украинских звезд умер в 2025 году
- В 2025 году Украина потеряла много известных личностей, включая актеров, музыкантов и военных, погибших в результате боевых действий и болезней.
- Среди известных людей, которые умерли в 2025 году, были: Анна Жук, Владимир Раков, Таисия Литвиненко, Александр Чечун, Валентин Ембрик, Игорь Поклад, Богдан Богач, Миша Педан и другие.
К сожалению, в 2025 году в украинском шоу-бизнесе было много потерь среди звезд. Чья-то жизнь оборвалась в преклонном возрасте, а кого-то смерть забрала слишком рано.
Жизнь часто бывает несправедливой, однако те, кто остаются, имеют особый долг – помнить о тех, кто уже на небе. 24 Канал вспоминает, кто из украинских селебрети в 2025 году покинул этот мир.
Кто из украинских звезд умер в 2025 году?
Анна Жук
Украинский блогер погибла в ДТП возле села Засулье, Полтавская область. Авария произошла из-за столкновения автомобиля Lexus с грузовиком Renault. От полученных травм 39-летняя Анна скончалась на месте.
Владимир Раков
Владимир был танцовщиком, а также служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. 6 января 2025 года защитник погиб во время выполнения боевого задания. Ему было 30 лет.
2 марта в столице Владимира провели в последний путь.
Таисия Литвиненко
Украинская актриса умерла 6 апреля в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала болезнь. Таисию, которая известна ролью в фильме "За двумя зайцами", похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.
Александр Чечун
Александр был участником "Лиги смеха", а с 2022 года стал военнослужащим. Его жизнь оборвалась 9 апреля 2025 года. Мужчина получил серьезное ранение на фронте во время выполнения боевого задания, а врачи почти год боролись за жизнь защитника, однако чуда не произошло.
Валентин Ембрик
Музыкант и военный погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области 26 февраля 2025 года.
В январе 2023 года Валентин добровольно подписал контракт с ВСУ. Прошел самостоятельное обучение на оператора БПЛА. Вместе с побратимами парень создал взвод "Махно-групп".
Изабелла Павлова-Рушковская
Заслуженная артистка Украины умерла на 97-м году жизни. Простились с актрисой 21 апреля на Байковом кладбище в крематории.
Людмила Игнатенко
Заслуженная артистка Украины умерла в возрасте 82 лет. Она была членом Национального союза театральных деятелей. В последний путь Людмилу провели 19 мая.
Гриша Чайка
Музыкант и участник концертной команды "Океана Эльзы" в последний период жизни боролся с раком крови. К сожалению, болезнь оказалась сильнее.
За два дня до смерти Гриша писал в соцсетях, что восстанавливается после второй химиотерапии.
Татьяна Шелига
Звезда сериала "Когда мы дома" умерла в возрасте 76 лет. В последние годы актриса сильно болела, а также перенесла несколько операций, одна из которых – на сердце.
Игорь Поклад
Украинский композитор умер в возрасте 83 лет в Киеве под звуки "Шахедов". Его жена Светлана рассказала, что муж ушел из жизни мирно и без боли. По словам женщины, на здоровье Поклада повлиял период оккупации, когда им пришлось жить в подвале.
Анастасия Добрынина
Актриса украинского театра умерла в возрасте 42 лет. Анастасия преждевременно ушла из жизни 21 июля 2025 года.
Дмитрий Пасечник
Артист балета Львовской оперы погиб на фронте. Дмитрий мобилизовался в ряды ВСУ в июне этого года. Обстоятельства смерти не раскрывали.
Александр Меленевский
Оператор Starlight Media, умер 15 сентября. После начала полномасштабного вторжения присоединился к армии, но в 2023 году вернулся к работе на телевидении.
Церемония прощания прошла в Виннице.
Богдан Богач
Один из основателей группы "Пиккардийская терция" умер на 50-м году жизни. Известно, что Богдан ушел из жизни внезапно.
Миша Педан
Известный украинский фотограф умер 24 сентября 2025 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 68 лет.
Андрей Нескубин
Украинский музыкант и актер погиб на войне 17 сентября 2025 года. Известно, что причина смерти – разрыв авиабомбы. Андрей находился в 12 километрах от линии фронта.
С защитником попрощались 28 сентября.
Сергей Сокур
Днепровский танцор и звукорежиссер погиб в боях за Украину. Он считался пропавшим без вести почти год, однако тест ДНК подтвердил его гибель во время выполнения боевого задания.
У защитника остались жена и четверо детей.
Василий Хомко
Бывший режиссер шоу "Орел и решка" погиб на фронте, в бою с российскими оккупантами.
Прощание с Василием Хомко состоялось 5 декабря в Михайловском соборе.
Эдуард Павлов
Звукорежиссер также погиб на фронте. Ему было 53 года. Сейчас деталей обстоятельств смерти не разглашают.
"Дизель" (Андрей Яценко)
Украинский музыкант, участник группы Green Grey, умер 20 октября. Прощались с Андреем в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины. Позже гроб с телом "Дизеля" повезли на Байковое кладбище, где его кремировали.
Коллеги из Green Grey рассказали, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.
Дмитрий Антонюк
Военный дирижер умер внезапно за пультом во время репетиции ансамбля ВСУ. Ему было 64 года.
Константин Гузенко
Фотограф Ukraїner отдал свою жизнь на фронте 2 ноября.
Виктор Маринюк
Украинский художник и график умер в возрасте 86 лет. Прощание с Маринюком состоялось 8 ноября в Союзе художников.
Лесик (Олег) Турко
Музыкант умер 22 ноября. Панихида по Лесику состоялась в церкви Святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец. Похоронили исполнителя в поселке Ивано-Франково.
Михаил Клименко
Сердце фронтмена группы ADAM перестало биться 7 декабря. В течение нескольких месяцев артист боролся с туберкулезным менингитом. Болезнь развилась на фоне употребления препаратов от проблем со спиной.
После длительного лечения Клименко попал в реанимацию, а затем впал в кому, где провел около 3 недель.
Прощание с певцом состоялось 9 декабря.
Степан Гига
О смерти народного артиста стало известно 12 декабря. Он несколько недель находился в больнице, в реанимации Первого ТМО Львова. Впоследствии источники сообщили 24 Каналу, что мужчине ампутировали ногу выше колена, он находился в тяжелом состоянии. Наша редакция обращалась за комментарием к пиар-менеджеру Гиги Ирэне.
В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам,
– ответила Ирэна.
Далее СМИ писали, что мужчина впал в кому. Похороны состоялись 15 декабря в Гарнизонном храме. Похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище, в соответствии с его завещанием.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования.