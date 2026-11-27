Стать главной героиней популярного реалити-шоу – это возможность, от которой не все отказываются. Однако некоторые украинские знаменитости не захотели выставлять свою личную жизнь на обозрение телезрителей.

После объявления новой "Холостячки" зрителям стало интересно, кто еще мог оказаться в центре романтического реалити-шоу. 24 Канал рассказывает об украинских знаменитостях, которые получали такое предложение, но решили отказаться.

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова / Фото из инстаграма katykino

Украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, что вела переговоры с создателями "Холостячки", однако в итоге отказалась от участия.

Звезда объяснила, что не хочет, чтобы посторонние люди обсуждали ее личную жизнь, в частности прошлые отношения. Кроме того, актриса не готова жить по сценарию телевизионного проекта.

Екатерина даже предложила продюсерам изменить концепцию шоу. По ее мнению, главной героиней могла бы стать непубличная женщина, пережившая сложные жизненные обстоятельства и нуждающаяся в возможности вновь обрести любовь.

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова / Фото из инстаграма anna_rizatdinova

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова также получала приглашение стать "Холостячкой". Спортсменка призналась, что понимала, насколько популярной могло бы сделать ее участие в шоу, однако согласиться не смогла.

На тот момент Анна находилась в отношениях. К тому же она задумалась о том, как участие в романтическом реалити-шоу повлияло бы на ее репутацию и восприятие аудиторией, среди которой немало детей.

Ризатдинова отметила, что для актеров такой формат может быть органичным, но для спортсменки, представлявшей Украину на международных соревнованиях, он кажется ей неуместным.

Анастасия Цимбалару

Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграма nastya_tsymbalaru

Украинская актриса Анастасия Цимбалару также рассказывала о предложении стать главной героиней "Холостячки". В интервью JetSetter она призналась, что этот вопрос неоднократно поднимался в течение последних трех лет.

Однако актриса считает, что в нынешних обстоятельствах такое участие для нее невозможно. Она называет формат интересным опытом, но пока не видит себя в таком проекте. В то же время Анастасия не исключает, что в будущем, когда наступит мирное время, она еще раз рассмотрит это предложение.

Екатерина "Пташка" Полищук

Екатерина "Пташка" Полищук / Фото из инстаграма ptashka_from_azovstal

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", также получала приглашение на романтическое реалити-шоу. Об этом она рассказала в феврале 2025 года, когда завершились обсуждения 13-го сезона "Холостяка".

Правда, название проекта Екатерине не сообщили. Судя по описанию, одна известная военнослужащая должна была выбрать себе пару среди предложенных кандидатов. Пташка отказалась, ведь не хотела, чтобы на телевидении обсуждали ее личную жизнь и пережитые травмы.

Военнослужащая также подчеркнула, что у нее есть дела поважнее и она продолжает работать на фронте. Она не хочет повышать свою популярность в ущерб собственному психическому здоровью.

Кто из украинских звезд хотел стать "Холостячкой"

Не все знаменитости отказываются от возможности найти любовь на телевидении. Например, певица Анна Тринчер признавалась, что ей было бы интересно попробовать себя в роли главной героини "Холостячки". В декабре 2025 года она даже отреагировала на предложение ведущего Григория Решетника словами "Хочу".

Анна Тринчер / Фото из инстаграма annatrincher_official

Также интерес к проекту выражала актриса Анна Саливанчук. Она заявила, что согласилась бы стать "Холостячкой", но уже после окончания войны. Знаменитость объяснила, что сейчас неуместно проводить такие съемки, а найти 24 взрослых мужчины для участия в шоу было бы непросто.