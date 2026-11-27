Після оголошення нової Холостячки глядачам стало цікаво, хто ще міг опинитися в центрі романтичного реаліті. 24 Канал розповідає про українських знаменитостей, які отримували таку пропозицію, але вирішили відмовитися.

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Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / Фото з Інстаграму katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова зізналася, що мала перемовини з творцями "Холостячки", однак зрештою відмовилася від участі.

Зірка пояснила, що не хоче, аби сторонні люди обговорювали її особисте життя, зокрема минулі стосунки. Крім того, акторка не готова жити за сценарієм телевізійного проєкту.

Катерина навіть запропонувала продюсерам змінити концепцію шоу. На її думку, головною героїнею могла б стати непублічна жінка, яка пережила складні життєві обставини та потребує можливості знову знайти кохання.

Анна Різатдінова

Анна Різатдінова / Фото з Інстаграму anna_rizatdinova

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова також отримувала запрошення стати Холостячкою. Спортсменка зізналася, що розуміла, наскільки популярною могла б зробити її участь у шоу, однак погодитися не змогла.

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На той момент Анна перебувала у стосунках. До того ж вона замислилася над тим, як участь у романтичному реаліті вплинула б на її репутацію та сприйняття аудиторією, серед якої є чимало дітей.

Різатдінова зауважила, що для акторів такий формат може бути органічним, але для спортсменки, яка представляла Україну на міжнародних змаганнях, він видається їй недоречним.

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару / Фото з Інстаграму nastya_tsymbalaru

Українська акторка Анастасія Цимбалару також розповідала про пропозицію стати головною героїнею "Холостячки". В інтерв'ю JetSetter вона зізналася, що це питання неодноразово порушували протягом останніх трьох років.

Однак акторка вважає, що в нинішніх обставинах така участь для неї неможлива. Вона називає формат цікавим досвідом, але поки не бачить себе в такому проєкті. Водночас Анастасія не виключає, що в майбутньому, коли настане мирний час, ще раз розгляне цю пропозицію.

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Катерина "Пташка" Поліщук

Катерина "Пташка" Поліщук / Фото з Інстаграму ptashka_from_azovstal

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, відома за позивним "Пташка", також отримувала запрошення на романтичне реаліті. Про це вона розповіла в лютому 2025 року, коли завершилися обговорення 13 сезону "Холостяка".

Щоправда, назву проєкту Катерині не повідомили. За описом, одна медійна військова людина мала обирати собі пару серед запропонованих кандидатів. Пташка відмовилася, адже не хотіла, щоб на телебаченні обговорювали її особисте життя та пережиті травми.

Військовослужбовиця також наголосила, що має важливіші справи й продовжує працювати на фронті. Вона не хоче підвищувати популярність коштом власного ментального здоров'я.

Хто з українських зірок хотів стати Холостячкою

Не всі знаменитості відмовляються від можливості знайти кохання на телебаченні. Наприклад, співачка Анна Трінчер зізнавалася, що їй було б цікаво спробувати себе в ролі головної героїні "Холостячки". У грудні 2025 року вона навіть відреагувала на пропозицію ведучого Григорія Решетніка словами "Хочу".

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Анна Трінчер / Фото з Інстаграму annatrincher_official

Також інтерес до проєкту висловлювала акторка Анна Саліванчук. Вона заявила, що погодилася б стати Холостячкою, але вже після завершення війни. Знаменитість пояснила, що зараз недоречно проводити такі зйомки, а знайти 24 дорослих чоловіків для участі в шоу було б непросто.