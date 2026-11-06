Диана Зотова вернулась, а три участницы покинули шоу: кто ушел из "Холостяк-15"

В 15-м сезоне шоу "Холостяк" появилась участница предыдущего сезона, получившая еще один шанс найти любовь. В то же время Вячеслав Кравцов расстался сразу с несколькими девушками. Кто не смог продолжить знакомство с баскетболистом?

В четвертом выпуске шоу "Холостяк" участницы отправились в Карпаты, где их ждали новые свидания и необычная церемония роз. На этот раз право выбора было не только у Вячеслава Кравцова – девушки также должны были решить, хотят ли они продолжать знакомство с баскетболистом. 24 Канал рассказывает, чем завершился этот этап реалити-шоу.

Кто покинул "Холостяк-15" в 4-м выпуске

На этой неделе борьбу за сердце Вячеслава Кравцова прекратили сразу три участницы – Екатерина Петренко, Дарина Заинчуковская и Дарья Дандик.

Первой из проекта ушла Екатерина Петренко. Для девушки Вячеслав организовал индивидуальное свидание: вместе они катались на велосипедах, а затем готовили романтический ужин в ресторане, который баскетболист арендовал специально для них.

Во время встречи участница рассказала о личной жизни, в частности о бывшем муже, который попал в плен во время обороны Мариупольского "Азовстали". Однако откровенные разговоры не помогли паре сблизиться. Кравцов признался, что испытывает к ней скорее дружескую симпатию, чем романтические чувства. Поэтому он попросил Екатерину покинуть проект.

Еще одной участницей, которая рассталась с главным героем, стала Дарья Заинчуковская. Напряжение между ней и Кристиной Горняк вновь дало о себе знать во время совместного свидания в Карпатах. Девушки вместе с Вячеславом посетили мастер-класс по стеклодувному делу, а впоследствии имели возможность пообщаться с ним наедине.

Во время разговора Дарья рассказала о конфликте с Кристиной и объяснила,, что именно ее обидело. Впрочем, после личного общения Кравцов не увидел перспектив продолжения их знакомства. Поэтому Заинчуковская вернулась в дом без приглашения на следующий этап.

Также проект покинула Дарья Дандик. В необычном формате церемонии роз участницы сами предлагали Вячеславу продолжить знакомство, а он решал, принимать ли их цветы. На этот раз симпатия оказалась не взаимной, поэтому Дарья не продолжит участие в реалити-шоу.

Что еще произошло в 4-м выпуске "Холостяка-15"

Одной из главных неожиданностей эпизода стало возвращение Дианы Зотовой, которая ранее участвовала в 14-м сезоне "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком. Вместе с Анастасией Юзьвак из предыдущего сезона она посетила благотворительный баскетбольный матч.

Появление бывших участниц не осталось незамеченным, однако именно Диана заинтересовала Вячеслава. После личной беседы баскетболист вручил ей розу и пригласил присоединиться к 15-му сезону. Девушка согласилась, так что теперь будет бороться за его сердце вместе с другими участницами.

Не обошлось и без напряжения во время знакомства Дианы с новыми соперницами. Девушки не скрывали своего недовольства ее появлением и задавали неудобные вопросы о предыдущем участии в реалити-шоу и личной жизни.