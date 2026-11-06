Скандалы, дочь и загадочное прошлое: что известно о Дарине МакЛарен из "Холостяка-15"

24 Канал собрал самое интересное об участнице "Холостяка-15", ее знакомстве с Вячеславом Кравцовым и скандалах, которые обсуждают в сети.

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Кто такая Дарина Макларен из "Холостяка"

Настоящее имя участницы – Дарья Заинчуковская. В соцсетях она известна под псевдонимом "Электродива", а зрители "Холостяка-15" запомнили ее как Макларен. Дарья – 32-летняя автоблогерша, которая интересуется автомобилями и ведет активную жизнь в социальных сетях.

Знакомство с главным героем шоу, баскетболистом Вячеславом Кравцовым, она устроила максимально громко. Дарья приехала на первую вечеринку на McLaren, привлекая внимание не только холостяка, но и других участниц. Именно автомобиль и стал причиной ее прозвища среди зрителей.

Ссора с Кристиной Горняк и неожиданное заявление об Остапчуках

Одним из самых громких эпизодов с участием Дарьи стал конфликт с Кристиной Горняк – нотариусом и бывшей женой телеведущего Владимира Остапчука.

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Накануне третьего выпуска "Холостяка-15" телеканал СТБ показал анонс ссоры между участницами. В ролике Кристина не сдерживала слез, а Вячеслав Кравцов дал понять, что такое поведение неприемлемо.

Однако на этом история не закончилась. После появления анонса Дарья написала в Threads, что хочень хотелось подружиться с нынешней женой шоумена Екатериной Остапчук.

Я стану подружкой Екатерины Остапчук. И как мне жаль, извини, Володька– написала автоблогерша.

Она также заявила, что поняла истинную сущность Кристины. Екатерина Остапчук публично на это предложение не отреагировала.

Дарья Заинчуковская / Фото из инстаграма electro_diva_

Скандал из-за русского языка: что обнаружила Горняк

Самый серьезный скандал вокруг Дарины разгорелся уже после выхода третьего выпуска "Холостяка-15". Кристина Горняк опубликовала в Threads скриншоты комментариев,, которые, по ее словам, принадлежат Заинчуковской.

Речь идет о постах 2025 года с аккаунтов electro_diva_ и electro_diva_ua. В одном из них автор жаловалась, что в книжных магазинах ей предлагают книги на украинском языке, хотя ей удобнее читать на русском. В другом говорилось о том, что киевляне якобы никогда не говорили на украинском. Также Горняк показала комментарий с оскорблениями в адрес сети "Сильпо".

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Кристина назвала такие высказывания пророссийскими и заявила, что если бы знала о них раньше, то по-другому общалась бы с Дарьей в рамках проекта.

Сама Заинчуковская не согласилась с претензиями. Она предложила Горняк вместе пройти полиграф и выяснить обстоятельства их ссоры, в частности относительно якобы оскорблений и угроз. Дарина также опровергла, что называла Кристину "шавкой".

В ответ Горняк заявила, что единственный полиграф, который нужен ее сопернице, – это проверка в правоохранительных органах. Она призвала Дарину больше не упоминать ее имя.

Что известно о личной жизни Макларен

Несмотря на эпатажный образ, у Дарины есть опыт семейной жизни. Она разведена и воспитывает восьмилетнюю дочь. Также автоблогер имеет звание кандидатки в мастера спорта по легкой атлетике.

Дарина Заинчуковская / Фото из инстаграма electro_diva_

В анкете участницы Дарина объясняла, что Вячеслав Кравцов заинтересовал ее сходством жизненных обстоятельств: оба пережили развод, имеют детей и занимаются собственным делом. Среди качеств баскетболиста она отмечала зрелость и внешность.

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Удастся ли участнице оставить позади конфликты и построить отношения с главным героем, покажет продолжение реалити-шоу. Впрочем, пока что ее имя обсуждают не меньше, чем романтические истории других девушек.

Кстати, третий выпуск реалити запомнился не только противостоянием Дарины и Кристины. Узнайте, кто не получил розу от Вячеслава Кравцова и покинул "Холостяк-15".