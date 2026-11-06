Скандали, донька та загадкове минуле: що відомо про Дарину Макларен із “Холостяка-15”

24 Канал зібрав найцікавіше про учасницю "Холостяка-15", її знайомство з В'ячеславом Кравцовим та скандали, які обговорюють у мережі.

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Хто така Дарина Макларен із "Холостяка"

Справжнє ім'я учасниці – Дарина Заінчуковська. У соцмережах вона відома під псевдонімом "Електродіва", а глядачі "Холостяка-15" запам'ятали її як Макларен. Дарина – 32-річна автоблогерка, яка цікавиться автомобілями та веде активне життя в соціальних мережах.

Знайомство з головним героєм шоу, баскетболістом В'ячеславом Кравцовим, вона зробила максимально гучним. Дарина приїхала на першу вечірку на McLaren, привернувши увагу не лише холостяка, а й інших учасниць. Саме автомобіль і став причиною її прізвиська серед глядачів.

Сварка з Христиною Горняк і несподівана заява про Остапчуків

Одним із найгучніших епізодів за участю Дарини став конфлікт із Христиною Горняк – нотаріусинею та колишньою дружиною телеведучого Володимира Остапчука.

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Напередодні третього випуску "Холостяка-15" телеканал СТБ показав анонс сварки між учасницями. У ролику Христина не стримувала сліз, а В'ячеслав Кравцов дав зрозуміти, що така поведінка неприйнятна.

Однак на цьому історія не завершилася. Після появи анонсу Дарина написала у Threads, що хоче подружитися з нинішньою дружиною шоумена Катериною Остапчук.

Я стану подружкою Катерини Остапчук. І як шкода мені того, вибачте, Володьку– написала автоблогерка.

Вона також заявила, що зрозуміла справжню сутність Христини. Катерина Остапчук публічно на цю пропозицію не відреагувала.

Дарина Заінчуковська / Фото з Інстаграму electro_diva_

Скандал через російську мову: що знайшла Горняк

Найсерйозніша суперечка навколо Дарини виникла вже після виходу третього випуску "Холостяка-15". Христина Горняк опублікувала у Threads скриншоти коментарів, які, за її словами, належать Заінчуковській.

Йдеться про дописи 2025 року з акаунтів electro_diva_ та electro_diva_ua. В одному з них авторка скаржилася, що в книгарнях їй пропонують книжки українською, хоча їй зручніше читати російською. В іншому йшлося про те, що кияни нібито ніколи не розмовляли українською. Також Горняк показала коментар із образами на адресу мережі "Сільпо".

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Христина назвала такі висловлювання проросійськими та заявила, що якби знала про них раніше, то інакше спілкувалася б із Дариною на проєкті.

Сама Заінчуковська не погодилася з претензіями. Вона запропонувала Горняк разом пройти поліграф і з'ясувати обставини їхньої сварки, зокрема щодо нібито образ та погроз. Дарина також заперечила, що називала Христину "шавкою".

У відповідь Горняк заявила, що єдиний поліграф, який потрібен її суперниці, – це перевірка у правоохоронних органах. Вона закликала Дарину більше не згадувати її ім'я.

Що відомо про особисте життя Макларен

Попри епатажний образ, у Дарини є досвід сімейного життя. Вона розлучена та виховує восьмирічну доньку. Також автоблогерка має звання кандидатки в майстри спорту з легкої атлетики.

Дарина Заінчуковська / Фото з Інстаграму electro_diva_

В анкеті учасниці Дарина пояснювала, що В'ячеслав Кравцов зацікавив її схожістю життєвих обставин: обоє пережили розлучення, мають дітей та займаються власною справою. Серед якостей баскетболіста вона відзначала зрілість і зовнішність.

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Чи вдасться учасниці залишити позаду конфлікти та побудувати стосунки з головним героєм, покаже продовження реаліті. Втім, наразі її ім'я обговорюють не менше, ніж романтичні історії інших дівчат.

До речі, третій випуск реаліті запам'ятався не лише протистоянням Дарини та Христини. Дізнайтеся, хто ще не отримав троянду від В'ячеслава Кравцова та покинув "Холостяк-15".