Діана Зотова повернулася, а троє учасниць попрощалися з шоу: хто покинув "Холостяк-15"

У четвертому випуску "Холостяка" учасниці вирушили до Карпат, де на них чекали нові побачення та незвична церемонія троянд. Цього разу право вибору було не лише у В'ячеслава Кравцова – дівчата також мали вирішити, чи хочуть продовжувати знайомство з баскетболістом. 24 Канал розповідає, чим завершився цей етап реаліті.

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Хто покинув "Холостяк-15" у 4 випуску

Цього тижня боротьбу за серце В'ячеслава Кравцова припинили одразу троє учасниць – Катерина Петренко, Дарина Заінчуковська та Дар'я Дандик.

Першою з проєкту пішла Катерина Петренко. Для дівчини В'ячеслав організував індивідуальне побачення: разом вони каталися на велосипедах, а згодом готували романтичну вечерю в ресторані, який баскетболіст орендував спеціально для них.

Під час зустрічі учасниця розповіла про особисте життя, зокрема про колишнього чоловіка, який потрапив у полон під час оборони Маріупольської Азовсталі. Однак відверті розмови не допомогли парі зблизитися. Кравцов зізнався, що відчуває між ними радше дружню симпатію, ніж романтичний зв'язок. Тому попросив Катерину залишити проєкт.

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Ще однією учасницею, яка попрощалася з головним героєм, стала Дарина Заінчуковська. Напруга між нею та Христиною Горняк знову дала про себе знати під час спільного побачення в Карпатах. Дівчата разом із В'ячеславом відвідали майстер-клас із гутництва, а згодом мали можливість поспілкуватися з ним наодинці.

Під час розмови Дарина розповіла про конфлікт із Христиною та пояснила, що саме її образило. Втім, після особистого спілкування Кравцов не побачив перспективи продовження їхнього знайомства. Тож Заінчуковська повернулася до будинку без запрошення на наступний етап.

Також проєкт залишила Дар'я Дандик. У незвичному форматі церемонії троянд учасниці самі пропонували В'ячеславу продовжити знайомство, а він вирішував, чи приймати їхні квіти. Цього разу симпатія виявилася не взаємною, тому Дар'я не продовжить участь у реаліті.

Що ще відбулося у 4 випуску "Холостяка-15"

Однією з головних несподіванок епізоду стало повернення Діани Зотової, яка раніше брала участь у 14 сезоні "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. Разом з Анастасією Юзьвак із попереднього сезону вона завітала на благодійний баскетбольний матч.

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Поява колишніх учасниць не залишилася непоміченою, однак саме Діана зацікавила В'ячеслава. Після особистої розмови баскетболіст вручив їй троянду та запросив приєднатися до 15 сезону. Дівчина погодилася, тож тепер боротиметься за його серце разом з іншими учасницями.

Не обійшлося й без напруги під час знайомства Діани з новими суперницями. Дівчата не приховували свого невдоволення її появою та ставили незручні запитання про попередню участь у реаліті й особисте життя.