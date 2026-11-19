Он мог бы связать свою жизнь с медициной, но в итоге выбрал юмор, сцену и YouTube. Сегодня Валик Михиенко известен благодаря "Львам на джипе", а вскоре его ждет совершенно новая роль.

Украинский комик Валик Михиенко совсем скоро впервые станет отцом. Чем известен юморист, помимо участия в популярном YouTube-проекте "Львы на джипе", и каким был его путь к популярности? 24 Канал рассказывает интересные факты из жизни Валентина Михиенко.

Кто такой Валик Михиенко и почему он известен

Валик Михиенко, настоящее имя которого Валентин, – украинский комик, актер и импровизатор. Широкой аудитории он известен благодаря юмористическим проектам на телевидении и YouTube. В частности, Михиенко является одним из участников команды "Львы на джипе", которая обрела популярность благодаря нестандартным развлекательным форматам.

Валик Михиенко / Фото из инстаграма varik_mikhiienko

Однако путь к юмористической карьере был не совсем очевидным. Валентин родился 6 сентября 1989 года в Днепре и вырос в семье врачей. Поэтому сначала он выбрал совсем другое профессиональное направление – поступил в медицинский университет, где учился по специальности "патологическая анатомия".

Еще во время учебы в университете Михиенко увлекся КВН. В 2009 году он начал выступать, писать шутки и развивать навыки импровизации. Впоследствии понял, что именно юмор хочет сделать своей профессией.

Валик Михиенко / Фото из инстаграма varik_mikhiienko

Как Валик Михиенко стал популярным

Одним из важных этапов в карьере комика стало участие в "Лиге смеха". Он выступал в составе днепровской команды "Крупа", где вместе с другими участниками демонстрировал актерские способности и умение работать с юмористическими номерами.

Впоследствии Валентин присоединился к телевизионным проектам, среди которых "Женский квартал", "Игры приколов" и "Improv Live Show". Также он работал над украинским комедийным сериалом "Когда мы дома".

Однако наибольшую известность Михиенко принес YouTube. Вместе с Андреем Лузаном, Николаем Зиряновым и Романом Щербаном он развивает проект "Львы на джипе".

Команда создает развлекательный контент, построенный на импровизации, неожиданных шутках и взаимодействии между участниками и гостями.

Отдельной частью деятельности команды стала благотворительность. После начала полномасштабной войны участники "Львов на джипе" начали активно проводить сборы для украинских военных, организовывать благотворительные выступления, стримы и аукционы.

Валик Михиенко / Фото из инстаграма varik_mikhiienko

Что известно о личной жизни Валика Михиенко

Несмотря на популярность, Валентин не слишком охотно делает свою личную жизнь темой для обсуждений. В то же время в 2026 году он поделился с подписчиками важными изменениями в отношениях.

В начале года комик сделал предложение своей возлюбленной Анастасии. Впоследствии пара сыграла свадьбу в Киеве – 30 мая молодожены сообщили о бракосочетании в социальных сетях.

Валик Михиенко и его жена / Фото из инстаграма varik_mikhiienko

А уже в ноябре супруги объявили, что готовятся к пополнению в семье. Валик и Анастасия организовали гендер-пати, во время которого необычным способом узнали пол будущего ребенка. Вместо традиционного торта или шариков они использовали картину, которую вместе раскрыли перед гостями. На холсте оказалась надпись "Мальчик".

К слову, Валик и Анастасия – не единственные украинские знаменитости, которые готовятся впервые испытать радость отцовства в 2026 году.