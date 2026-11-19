Український комік Валік Міхієнко зовсім скоро вперше стане батьком. Чим відомий гуморист, окрім участі в популярному YouTube-проєкті "Леви на джипі", і яким був його шлях до популярності? 24 Канал розповідає цікаві факти з життя Валентина Міхієнка.

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Хто такий Валік Міхієнко та чим він відомий

Валік Міхієнко, справжнє ім'я якого Валентин, – український комік, актор та імпровізатор. Широкій аудиторії він знайомий завдяки гумористичним проєктам на телебаченні та YouTube. Зокрема, Міхієнко є одним з учасників команди "Леви на джипі", яка здобула популярність завдяки нестандартним розважальним форматам.

Валік Міхієнко / Фото з Інстаграму varik_mikhiienko

Однак шлях до гумористичної кар'єри був не зовсім очевидним. Валентин народився 6 вересня 1989 року в Дніпрі та виріс у родині лікарів. Тож спочатку він обрав зовсім інший професійний напрям – вступив до медичного університету, де навчався за спеціальністю "патологічна анатомія".

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Ще під час студентства Міхієнко захопився КВК. У 2009 році він почав виступати, писати жарти та розвивати навички імпровізації. Згодом зрозумів, що саме гумор хоче зробити своєю професією.

Валік Міхієнко / Фото з Інстаграму varik_mikhiienko

Як Валік Міхієнко став популярним

Одним із важливих етапів у кар'єрі коміка стала участь у "Лізі сміху". Він виступав у складі дніпровської команди "Крупа", де разом з іншими учасниками демонстрував акторські здібності та вміння працювати з гумористичними номерами.

Згодом Валентин долучився до телевізійних проєктів, серед яких "Жіночий квартал", "Ігри приколів" та "Improv Live Show". Також він працював над українським комедійним серіалом "Коли ми вдома".

Проте найбільше впізнаваності Міхієнку приніс YouTube. Разом з Андрієм Лузаном, Миколою Зиряновим та Романом Щербаном він розвиває проєкт "Леви на джипі".

Команда створює розважальний контент, побудований на імпровізації, несподіваних жартах і взаємодії між учасниками та гостями.

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Окремою частиною діяльності команди стала благодійність. Після початку повномасштабної війни учасники "Левів на джипі" почали активно проводити збори для українських військових, організовувати благодійні виступи, стріми та аукціони.

Валік Міхієнко / Фото з Інстаграму varik_mikhiienko

Що відомо про особисте життя Валіка Міхієнка

Попри популярність, Валентин не надто охоче перетворює особисте життя на тему для обговорень. Водночас у 2026 році він поділився з підписниками важливими змінами у стосунках.

На початку року комік освідчився коханій Анастасії. Згодом пара зіграла весілля в Києві – 30 травня молодята повідомили про одруження в соціальних мережах.

Валік Міхієнко та його дружина / Фото з Інстаграму varik_mikhiienko

А вже в листопаді подружжя оголосило, що готується до поповнення в родині. Валік та Анастасія організували гендер-паті, під час якого незвичним способом дізналися стать майбутньої дитини. Замість традиційного торта чи кульок вони використали картину, яку разом відкрили перед гостями. На полотні виявився напис "Хлопчик".

До слова, Валік та Анастасія не єдині українські знаменитості, які готуються вперше відчути радість батьківства у 2026 році.