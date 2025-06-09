"Курган и Agregat" поразили суммой, которую собрали для войска на концерте во Дворце спорта

31 мая группа "Курган и Agregat" выступила во Дворце спорта в Киеве, презентовав альбом "Поле канифоли". Вся прибыль с концерта пойдет на помощь Силам Обороны Украины.

Участники коллектива рассекретили сумму, которую удалось собрать. Пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницы.

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Группа "Курган и Agregat" поблагодарила Силы Обороны Украины, ведь благодаря им состоялся концерт во Дворце спорта. На помощь армии удалось собрать 9 139 344 гривен: 4 562 600 гривен – это деньги с продажи билетов, а остальные – с аукционов и донаты от слушателей.

Коллектив поблагодарил всех, кто помог организовать концерт во Дворце спорта.

И самая большая благодарность нашим защитникам и защитницам, потому что без них х*й кто имел бы возможность собирать Дворец спорта в столице! Певцы и певицы, цените это и благодарите их за такую возможность не только словами,

– говорится в заметке "Курган и Agregat".

Большой тур по Украине группы "Курган и Agregat"

Отметим, что сейчас группа "Курган и Agregat" выступает в разных городах Украины с презентацией альбома "Поле канифоли". 50% с прибыли, а также деньги с аукционов пойдут на помощь Силам обороны Украины.

Ранее группе "Курган и Agregat" запретили проводить концерты в Ивано-Франковске и Виннице. Локации, где должен был выступать коллектив, сообщили об отмене из-за нецензурной лексики в песнях.

Впоследствии концерты "Курган и Agregat" перенесли на другие локации. В Ивано-Франковске, в частности, артисты выступят 13 июня в "Промприборе", а не во дворце Потоцких, как было запланировано ранее.