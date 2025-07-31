Так выглядит ад, – известный дизайнер показала дом родителей после ракетного удара россиян
- Квартира родителей Леси Патоки в Киеве пострадала от ракетного обстрела, что произошло в ночь на 31 июля.
- Дизайнер планирует найти новое жилье для своих родителей, поскольку их квартира стала опасной для проживания.
Украинский дизайнер и художница по костюмам Леся Патока рассказала, что в ночь на 31 июля квартира ее родителей в Киеве пострадала от массированного ракетного обстрела россиян.
Она к тому же показала кадры разбитого дома. По ее словам, именно так выглядит ад. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Патоки.
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К счастью, родители дизайнера живы, но осколки ранили отца в ногу – началось кровотечение, которое удалось остановить.
В подъезде выбило все окна. Им снесло двери. Все в стекле. У кого-то из соседей сорвало балконы. По дому пошли трещины,
– рассказала художница по костюмам.
Она добавила, что будет искать маме с папой новое жилье.
Оставлять их в хрущевке на пятом этаже – это самоубийство. Там больше нет защиты. Просто старые стены и обломки вокруг,
– объяснила Леся Патока.
Леся Патока рассказала, что квартира ее родителей пострадала / Скриншот из инстаграм-сторис
Какие еще украинские знаменитости пострадали во время ракетного обстрела 31 июля?
- Среди тех, кто оказался в эпицентре удара – юморист и певец Иван Люленов. Звезда "Лиги смеха" рассказал, что вражеская ракета упала совсем рядом с его домом.
- Также в результате ночной атаки по Киеву была повреждена квартира телеведущей Екатерины Соляр – взрывной волной выбило окна и вырвало двери. Журналистка уже показала, как выглядит ее дом после обстрела.
- К тому же известно, что из-за массированной ракетной атаки российских войск разрушениям подверглась территория Национальной киностудии имени Александра Довженко.