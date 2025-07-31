Украинский дизайнер и художница по костюмам Леся Патока рассказала, что в ночь на 31 июля квартира ее родителей в Киеве пострадала от массированного ракетного обстрела россиян.

Она к тому же показала кадры разбитого дома. По ее словам, именно так выглядит ад. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Патоки.

Вас также может заинтересовать Россия продолжает террор, – украинские звезды эмоционально отреагировали на массированный обстрел столицы

К счастью, родители дизайнера живы, но осколки ранили отца в ногу – началось кровотечение, которое удалось остановить.

В подъезде выбило все окна. Им снесло двери. Все в стекле. У кого-то из соседей сорвало балконы. По дому пошли трещины,

– рассказала художница по костюмам.

Она добавила, что будет искать маме с папой новое жилье.

Оставлять их в хрущевке на пятом этаже – это самоубийство. Там больше нет защиты. Просто старые стены и обломки вокруг,

– объяснила Леся Патока.

Леся Патока рассказала, что квартира ее родителей пострадала / Скриншот из инстаграм-сторис

Какие еще украинские знаменитости пострадали во время ракетного обстрела 31 июля?