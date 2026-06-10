Елена Тополя назвала сумму, которую государство выделило на восстановление квартиры после обстрела

В прошлом году квартира Елены и Тараса Тополи в Киеве пострадала в результате российской атаки. Семья уже получила компенсацию от государства по программе "еВідновлення".

Об этом певица рассказала в программе "Утренний кофе" на телеканале ДОМ. Мало того, Елена Тополя даже рассекретила, какую именно сумму государство выплатило семье на восстановление поврежденного жилья.

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Так, по словам певицы, на ремонт пришлось потратить гораздо больше средств, чем возместило государство.

Нам выплатили 209 тысяч гривен. На ремонт ушло около двух миллионов. Через программу "еВідновлення" возмещают деньги, если повреждены какие-то фундаментальные вещи: стены, рамы дверные, оконные рамы и так далее. Вот это возместили,

– объяснила Елена Тополя.

Программа "Утренний кофе" с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн

Бывший муж артистки Тарас Тополя ранее отмечал, что средства на ремонт удалось собрать благодаря помощи друзей и близких, часть расходов семья покрыла из своих сбережений.

Как пострадала квартира семьи?

В ночь на 23 июня 2025 года российские военные нанесли комбинированный удар по Киеву. Одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего была разрушена часть пятиэтажки. Этот дом расположен напротив дома супругов Тополь. На момент атаки в квартире находились Елена, ее брат и племянник. К счастью, никто из них не пострадал.