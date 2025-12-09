Подробностями Тополя поделился в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.

Читайте также Они для меня фальшивые, – Тарас Тополя резко высказался о песнях Тины Кароль

Тарас Тополя рассказал, что ремонт квартиры обошелся где-то в 2 миллиона гривен.

Нам повезло. Самое важное – дети живы. К счастью, их не было в тот момент (дома – 24 Канал). Так сложились обстоятельства. Я благодарю Бога за это,

– сказал он.

Лидер группы АНТИТИЛА вспомнил, что россияне попали в дом напротив. Он добавил, что снесло подъезд пятиэтажной хрущевки. Тогда погибли люди, было много пострадавших, кто-то остался без дома.

Такого происходит много, к сожалению, потому что россияне продолжают обстреливать. В этих всех обстоятельствах собирать средства, относительно того горя, которое есть у людей, я не смог и никогда не планировал. Нам друзья помогли, были свои сбережения, родители. Совместно восстановили и уже с 1 сентября дети вернулись,

– отметил Тополя.

Тарас Тополя в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Когда россияне повредили квартиру семьи Тараса Тополя?