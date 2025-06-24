Живого места нет, – коллега Тараса Тополи показал разрушения в его квартире

Соучредитель и продюсер группы АНТИТІЛА Сергей Вусик посетил квартиру Тараса Тополи, которую уничтожило из-за российского удара. Он показал последствия обстрела.

Музыканты группы АНТИТІЛА приехали в квартиру лидера коллектива, чтобы помочь разобрать завалы. Сергей Вусик тоже поддержал коллегу, пишет Show 24 со ссылкой на его страницу в фейсбуке.

К слову Уже на месте, – участники группы АНТИТЕЛА показались в разрушенной квартире Тараса Тополи

Соучредитель и клавишник группы показал, как выглядит квартира Тараса Тополи после российского удара по Киеву. В стены врезалось стекло, а металл погнулся от взрывной волны. Чудом уцелела лишь бутылка алкогольного напитка.

Пока ты без собственного жилья, живого места нет в квартире, да и ее части. Металл и камень порвало, но бутылка устояла. Ее и откроем все вместе позже,

– обратился к Тополе Сергей Усик.

Разрушения в квартире Тараса Тополи / Фото из фейсбука Сергея Вусика

Российская баллистика разрушила квартиру Тополи

Напомним, ночью 23 июня из-за очередного российского обстрела пострадала квартира Тараса и Елены Тополи. Ракета прилетела в соседний дом, а взрывная волна уничтожила их дом. К счастью, все в семье остались живы.

На эту новость отреагировала нардеп Марьяна Безуглая, которая назвала разрушение "кармой".

Тарас Тополя с иронией отреагировал на скандальное заявление и открыл сбор "на психиатра Марьяне". Она же заявила, что примет средства и передаст их на закупку дронов.