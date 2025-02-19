Отношениям нужно дать второй шанс, – Квиткова призналась, готова ли сойтись с Добрыниным

Телеведущий Никита Добрынин на днях в соцсетях распространил пост, где размышлял о возможности восстановления прошлых отношений. Это вызвало слухи о его потенциальном воссоединении с Дашей Квитковой.

Теперь блогерша прокомментировала публикацию своего бывшего мужа о втором шансе в отношениях. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.

Вас также может заинтересовать Юлия Санина вместе с мужем выступили на элитном мероприятии в Куршевеле

Даша Квиткова призналась, готова ли сойтись с Никитой Добрыниным.

Ох, на самом деле трудный вопрос. Не хочу говорить слово "никогда", ведь никогда не говори "никогда". Никита где-то прав, что некоторым отношениям все же нужно дать второй шанс и посмотреть, что из этого получится. Но есть отношения, которые завершаются раз и навсегда. Ты не хочешь, туда возвращаться, потому что понимаешь: тебе лучше без них одной. Честно, я не знаю, что будет в будущем, но сейчас не рассматриваю, что эти отношения могут вернуться. Никита, думаю, тоже так считает. Мне кажется, он писал о других отношениях,

– объяснила блогерша.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина