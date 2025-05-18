"Красота – это Украина, украинцы и все, что с нами связано", – говорит Ярина Янчак – соучредитель первого в Украине инклюзивного ателье Lady Di atelier. Ателье создает платки из принтов картин, которые рисуют люди с инвалидностью.

С Яриной мы встретились прохладного апрельского дня в уютном офисе ателье, что расположен во Львове. И это был разговор о возможностях, которые Lady Di atelier предоставляет людям с инвалидностью, и смыслах, которые Ярина и ее подруга Ирина Ляховенко заложили в свой проект.

В 2019 году Lady Di atelier начало действовать во Львове, чтобы обеспечить работой детей с инвалидностью и родителей, которые ухаживают за ними. Однако полномасштабная война внесла свои коррективы: теперь команда говорит не только об инклюзии, но и об Украине, выдающихся людях, ценностях, которые несет проект.

С чего началась деятельность Lady Di atelier и какова их миссия сейчас? Почему бизнесам немедленно становиться инклюзивными и привлекать к работе людей с инвалидностью? Помогает ли такое сотрудничество в социализации? Обо всем этом – далее в рамках проекта "Красота в несокрушимости".

Не пропустите Протез – это вовсе не приговор․ Как вернуться к жизни после ампутации

С чего началась история Lady Di atelier

Всю свою сознательную жизнь Ирина и Ярина участвовали в различных социальных инициативах, помогали детям из детских домов, людям с инвалидностью. И работу над Lady Di atelier начали с целью создать конкурентоспособный продукт, который будет на уровне с популярными украинскими брендами.

Семь лет назад, когда девушки начинали работу над ателье, у них не было стартового капитала. Зато была безусловная поддержка мужчин и большое желание сделать проект с теми ценностями, которые исповедуют Ирина и Ярина – инклюзия, Украина, женщина.

Работу девушки поделили поровну: каждая отвечает за ту нишу, которой больше всего заинтересована.

Методом проб и ошибок за несколько лет удалось распределить все задачи. Я поняла, что меня больше всего интересует пиар, маркетинг, визуальная подача. А Ирина прекрасно проявила себя в нюансах производства, качества, дизайна,

– рассказывает Ярина Янчак.



Ярина Янчак / Фото из личного архива Ярины

Первые 2 – 3 года девушки полностью отдавались идее, а не финансовым целям. Ярина не скрывает, что тогда они почти не зарабатывали. На уникальность их проекта наложились пандемия коронавируса, полномасштабная война, материнство.

Каждый день нам приходилось принимать нестандартные решения, действовать супергибко, абсолютно быстро. Однако в нашем случае это сработало. Сейчас многие вопросы мы делегируем, уже есть определенная схема, по которой работаем,

– делится Ярина.

Чтобы не бояться потерять свою амбицию, имея бизнес, обязательно должна быть цель. Для бизнеса это нормально. Так должно быть. Особенно в настоящее время, когда вообще возникает вопрос существования государства и нации. Сейчас главное понять, что каждый из нас может сделать для существования государства.



Ирина Ляховенко / Фото из личного архива Ирины

Миссия и ценности первого инклюзивного ателье

Ярина отмечает, что во всем том стихийном движении, в котором работает ателье, неизменным остается одно – ценности.

Во-первых, инклюзия, которая забирает львиную долю всех процессов: эмоциональных, операционных. Во-вторых, это Украина.

Мы оба помешаны на национальной идее. По-другому не можем что-то создавать. Это наше осознанное решение. Это наша миссия, которую хотим популяризировать, в которую хотим влюблять,

– отмечает Ярина.

И в-третьих, это женщина. Бренд Lady Di atelier очень эмпатийный, человекоцентричный по отношению к женщинам, матерям. Соучредители ателье отмечают, что с масштабированием в коллективе будут мужчины, но пока они стабильно и уверенно движутся вперед с женской командой.

Для нас Lady Di atelier – это не о моде. Наша миссия – донести тему инклюзии и толерантности до широкой аудитории. И делаем мы это через моду. Платок – физический способ общения с людьми. И сейчас у нас есть приобретенный опыт, которым можем делиться с разными людьми,

– говорит Ярина.

На примере маленькой институции Lady Di atelier Ирина и Ярина хотят показать, чего нам не хватает не только в совершенствовании в теме инклюзии, но и в целом на уровне решения важных государственных вопросов.

"Мы сразу поставили перед собой четкую цель, задали тон качества и придерживаемся этого на протяжении всей деятельности. Так должно быть и в государственных вопросах. Есть цель, которую надо выполнить качественно. Для этого собираются разные люди, которые делятся своими опытами и работают на общий результат. Если мы начнем решать, кто должен возглавить решение инклюзивных вопросов, то это нас только разрушит. Люди с разным опытом должны объединиться для общей цели", – говорит Ярина.

Вся команда Lady Di atelier четко знает, что должна быть самодостаточной, создавать конкурентные идеи, которые будут работать самостоятельно. За все время существования ателье получило только один грант на 250 тысяч гривен, хотя со своей идеей могло получать гораздо больше.

Очень долго Ирина и Ярина искали помещение для офиса, которое было бы доступно для кресла колесного. Нашли, обустроили там пандус, туалет. Сделали это самостоятельно и не подавались на получение компенсации от города или государства.

Даже Шептицкий когда-то говорил, что "ключ" есть в нашей стране. Мы не можем постоянно просить, чтобы нам кто-то что-то давал. Должны стать сильными, полностью закрывать определенный цикл работ у себя в стране, не вывозить деньги за ее пределы и не просить,

– отмечает Ярина.

Кто работает над Lady Di atelier

В ателье нет постоянного потока людей, некоторые работают в команде уже более пяти лет. Когда команда собирается на брейнштормы, генерирует идеи, то основное место всегда занимают смыслы. В Lady Di atelier не говорят о вещах как о вещах. Говорят о смыслах, которые заложены в ней, историю, которую хотят показать.

В команде Lady Di atelier – все на равных. Никогда нет разговоров, что кому-то повезло меньше, а кому-то – больше. У сестры Ярины инвалидность, поэтому она всегда думала, что как никто разбирается в теме инклюзии. А потом, после пяти лет ежедневной работы поняла, что стерлись все границы.

Это касается не только физических, но и ментальных нарушений. Я работаю с человеком. Это моя личностная трансформация, которую хочу передать своему сыну, чтобы он был свободным цивилизованным человеком. Свобода – знать и уметь общаться с обществом, которое очень разное,

– подчеркивает Ярина.

Каждый работник ателье имеет свои обязанности, свою зону ответственности. Никто не приходит служить или волонтерить. Конечно, бывают внутренние нюансы, которые есть в любом коллективе, но команда Lady Di atelier – это люди с одинаковыми ценностями. Другие туда просто не попадают.

Значительную часть команды составляют авторы. Основная идея бренда – создание платков из принтов картин, которые рисуют люди с инвалидностью. Ежемесячно каждый автор получает 10% от продажи платков как гонорар за собственный принт.

Коммуникация с авторами – это очень эмпатийный процесс, который должен вмещать в себя мотивацию, поддержку, соблюдение рабочего этикета, дисциплины,

– говорит Ярина.

Как девушка с синдромом Дауна уже 7 лет пишет картины для Lady Di atelier

Одной из авторов Lady Di atelier является 20-летняя Андриана Чухний, которая родилась с синдромом Дауна. Она имеет множество увлечений: музыка, танцы, пение, прогулки в Стрыйском парке. Но особое место в сердце Андрианы занимает рисование. Девушка мечтает, чтобы ее картины увидели как можно больше людей. В частности, в этом ей помогло знакомство с Яриной Янчак.

В 2018 году, когда я еще вышивала платья для Lady Di atelier, Андриана всегда была со мной. Однажды соучредители предложили ей попробовать нарисовать картину. И она получилась просто космическая! Андриана нарисовала и сказала: "Я хочу, чтобы меня любили и мной гордились!". Она первая художница, с которой началась магия создания платков в Lady Di atelier,

– говорит Татьяна – мама Андрианы.

Уже седьмой год девушка на профессиональном уровне пишет картины. За это время нарисовала более 120 картин, создала более 50 принтов. Андриана обожает надевать платки в сине-желтых и красных цветах: "Небокрай", "Петушки", "Мелодия Баха", "Любовь в Тебе".

Lady Di atelier занимает важное место в жизни Андрианы, это ее работа. Она всегда об этом говорит, очень всех любит и этим гордится,

– говорит мама девушки.

Татьяна подчеркнула, что сотрудничество с Lady Di atelier имеет колоссальное влияние на Андриану. За эти семь лет было много совместных мероприятий, выставок, поездок. И однозначно такое сотрудничество помогает в социализации, потому что Андриана видима.

Люди видят, что Андриана такая же, как все остальные – со своими потребностями, мечтами, характером, эмоциями. Она любит встречи, общение, объятия. Для кого-то это является свидетельством, что это не конец света. Для кого-то ломаются стереотипы о людях с инвалидностью. Не могу сказать, что всегда все хорошо, но маленькими шагами крушим ту скалу,

– рассказывает Татьяна.

В современном мире сверхважно, чтобы бизнесы привлекали к работе людей с инвалидностью. Во-первых, это о справедливости – все люди имеют право на труд. Во-вторых, люди с инвалидностью имеют большую мотивацию и желание работать. В-третьих, это повышает репутацию социально ответственного бизнеса и доверие клиентов. В-четвертых, это положительное влияние на коллектив. Такая инклюзивная среда формирует эмпатию и взаимоуважение.

Сотрудничество с центром UNBROKEN

Недавно Lady Di atelier представили коллаборацию с UNBROKEN, которая заложила начало их сотрудничества. В ассортименте ателье появился платок "Цветущая темнота", в основе которой картина волонтера Виктории Торбич.

Черный фон полотна удачно сочетается с яркими красками цветов, создавая четкий контраст. Виктория создавала картину в несколько этапов. В основе – цветок, который расцветает на черном фоне и окрашивает своей яркостью и красотой все вокруг.

Эта коллаборация – о помощи и внутренней силе. В комплекте с платком представлен конверт с записной книжкой-рекомендациями от психотерапевта Центра UNBROKEN как советчик для тех, кто сегодня нуждается в помощи.

Эта коллаборация была для нас очень важной. Сейчас мы тестируем такой формат сотрудничества, но это точно удачный старт, поэтому мы обязательно будем развиваться. Конечно, здесь есть совсем другая специфика. Если с нашими авторами у нас уже налажена коммуникация, они постоянно что-то дорабатывают, дорисовывают и т.д., то в UNBROKEN приходят люди со свежими глубокими травмами, которые на холсте показывают то, что им болит,

– рассказывает Ярина.

С продажи каждого платка "Цветущая тьма" Lady Di atelier передает 10% автору Виктории на развитие ее таланта и 10% на поддержку центра UNBROKEN.

Почему бизнес должен учиться работать с людьми с инвалидностью

Lady Di atelier – образец того, каким должен быть современный бизнес. На примере маленькой институции в fashion-индустрии мы видим, как надо работать в современных условиях. Ежедневно с фронта возвращаются ветераны. У них разные травмы – как физические, так и ментальные, и очень важно, чтобы по возвращению наши защитники и защитницы смогли найти свое место в гражданской жизни.

Когда наши ребята возвращаются с фронта, хотят попробовать себя на какой-то вакансии, но наш бизнес к этому просто не готов.

"Мы, так же, как и многие другие бизнесы, делаем на этом пути много ошибок. Мы тоже учимся. Но точно нельзя упустить тот момент, чтобы грамотно объяснить ветерану, почему его не могут взять на ту или иную должность. Потому что если этого не сделать, человек может поставить на себе крест, опустить руки", – говорит Ярина.

Когда бизнес рассматривает потенциального работника с инвалидностью, то на собеседовании должен понять не только подходит ли этот человек на конкретную вакансию, но и подходит ли вакансия для того человека.

Важно понимать, может ли этот человек физически сидеть на стуле, в котором часу, учитывая его особенности, надо начинать рабочий день и тому подобное. Интервьюирование является очень важным, ведь обе стороны могут обсудить все вопросы, получить четкую информацию.

Например, если ко мне придет завтра ветеран, а я не смогу дать ему работу. Во-первых, надо правильно это сказать, а во-вторых, объяснить, что увольнение – это всегда возможность попробовать себя в другом месте,

– отмечает девушка.

Если Вооруженные Силы дают нам время, которого вообще нет, мы здесь должны все подготовить к их возвращению. Это надо на вчера. Когда они будут возвращаться, то должны видеть, что общество готово.

Начните с себя. На своем уровне. Будь вы руководитель крупной компании или мама на детской площадке – общайтесь, объясняйте. Важно абсолютно все,

– подытоживает Ярина.

Как Lady Di atelier несет смыслы через моду

Каждый платок Lady Di atelier – это произведение искусства, наполненное смыслами и безусловной любовью к Украине. Ярина Янчак и Ирина Ляховенко является олицетворением сознательных украинцев, которые понимают, что сейчас остро стоит вопрос существования нашей нации. И сохранение культурного наследия – одна из главных задач, которую каждый должен ставить перед собой.

Накануне Дня матери Lady Di atelier представили новый платок "Лебеди материнства" – о щемящей и преданной любви к матери. Вдохновителем этой работы стал Михаил Билас – выдающийся украинский художник-декоратор, живописец и мастер гобеленов, заслуженный деятель искусств Украины, один из первых профессиональных мастеров художественного текстиля в нашей стране.

Билас много говорил и вспоминал о маме, она была очень важным человеком в жизни художника. Этот платок – не просто аксессуар, а диалог между поколениями, между художником и современностью, между традицией и новым смыслом.

Для меня красота – это Украина, украинцы, все, что с нами связано. Я очень хочу, чтобы нас идентифицировали красивыми, состоятельными, сильными, стильными, умными. Мне очень приятно, когда на мероприятиях в разных уголках мира мы видим украинцев, которые не только умные, но и очень красивые. И хочу, чтобы наши дети росли в понимании того, что быть украинцем – это красиво, престижно,

– отмечает Ярина.

У нас есть уникальный шанс – вырасти целостно как личности, которые чувствуют достоинство, национальную принадлежность, свою ценность вообще. Почувствовать себя гражданином своего государства, свое физическое влияние. Если человек имеет амбицию чувствовать себя достойно, а не просто существовать, то для него это будет критически важно.