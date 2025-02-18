Леди Гага в восторге: украинская школьница спела ее новую песню

Леди Гага оценила кавер юной украинки на свою новую песню. Девочка спела трек Abracadabra, релиз которого состоялся 16 февраля.

Видео с исполнением распространила ее преподавательница по вокалу. Сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток Елены Украинец. К тому же преподавательница прокомментировала этот инцидент.

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Так, Елена Украинец во время одного из занятий с ученицей пели Abracadabra. Преподавательница, которая активно ведет свою страницу в тиктоке, опубликовала фрагмент с их урока в сети.

Этот ролик увидела и исполнительница песни Леди Гага. В комментариях под роликом она написала: "Как это мило".



Леди Гага прокомментировала видео, где украинская девочка поет ее трек / Скриншот с тиктока

К тому же артистка сделала репост видео со своей официальной страницы в социальной сети.



Леди Гага сделала репост видео украинской преподавательницы / Скриншот с тиктока

Заметим, ролик Елены Украинец, на момент написания материала, собрал уже более 10 миллионов просмотров, 666 тысяч лайков и тысячи комментариев.

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Реакция преподавательницы на комментарий от Леди Гаги

Сначала это было шоком, но со временем стало привычным делом. Мы регулярно получаем сотни тысяч просмотров, а некоторые ролики набирают десятки миллионов,

– рассказала Елена Украинец в интервью "Суспільне. Культура".

По словам преподавательницы, это не первый случай признания. Ранее видео ее ученицы с исполнением песни Si Ai певицы Tanya набрало более 30 миллионов просмотров, а урок с песней Bam bam исполнительницы Misha Miller – более 20 миллионов.