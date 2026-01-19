Лейбл Jerry Heil ответил на обвинения Кажанны относительно невыплаты и отчетности

Лейбл NOVA MUSIC, основателями которого являются Jerry Heil и Тарас Себестянович, сделал новое заявление относительно конфликта с Кажанной. Представители компании прокомментировали обвинения артистки в свою сторону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу NOVA MUSIC.

В NOVA MUSIC заявили, что с уважением относятся к Кажанне, ее творчеству, репутации и двум годам их сотрудничества. Представители лейбла считают диалог в социальных сетях неконструктивным.

Команда решила урегулировать конфликт во внесудебном порядке. 18 января лейбл сообщил артистке, что передает ей дистрибуцию бэк-каталога, долю прав на песни, которые принадлежали NOVA MUSIC, торговую марку, ютуб-канал с видео, несмотря на "неприбыльность проекта, действующий контракт и другие обязательства". Команда не имеет никаких претензий к Кажанне. Лейбл заявил, что певица уведомлена о деталях принятого решения.

Если у Кажанны остались какие-либо вопросы, мы открыты к их оперативному обсуждению и урегулированию в рабочем порядке, если нужно с участием представителей. Лейбл настроен на прозрачный диалог и готов предоставить все необходимые разъяснения с целью конструктивного разрешения ситуации,

– говорится в заметке.

Команда NOVA MUSIC также прокомментировала последние публичные заявления Кажанны. Они отметили, что предоставили ей внутреннюю отчетность во время личной встречи 29 декабря 2025 года, и добавили, что были готовы ранее представить соответствующие документы в электронном формате.

Урегулирование этого вопроса ведется через юристов и обсуждается в переписке с артисткой еще с 15 декабря 2025 года. Задержка в процессе произошла именно со стороны второй стороны, поскольку отчетность – это коммерческая тайна лейбла, мы просили заключить соответствующий договор о неразглашении,

– сообщили в NOVA MUSIC.

По состоянию на 29 декабря 2025 года всю рекламную и концертную деятельность Кажанни оплатили. В заметке отмечается, что это могут подтвердить соответствующие финансовые документы.

Могли возникать задержки с оплатами – да, в отдельных случаях, однако все оплаты были осуществлены. Каждая из них имела объективные причины, о которых артистку сообщали. В случае выявления Кажанной каких-либо разногласий в договоренностях, отчетах или начислениях, лейбл готов оперативно отреагировать, предоставить необходимые разъяснения и максимальное содействие с целью мирного урегулирования вопроса,

– отметил лейбл.

В NOVA MUSIC утверждают, что всегда шли навстречу Кажанне, в частности осуществляли предварительные выплаты на запрос артистки, чтобы она могла закрыть личные потребности.

В дальнейшем такие суммы корректно и прозрачно учитывались путем взаимозачета из доходов в соответствии с согласованными условиями сотрудничества, в частности при начислении роялти,

– объяснила команда.

По состоянию на 19 января 2025 года лейбл должен осуществить выплату роялти только за 3 квартал 2025 года. По словам представителей NOVA MUSIC, этим вопросом занимаются юристы, также его обсуждают в официальной переписке с Кажанной еще с декабря прошлого года.

В связи с задержкой артистке был дополнительно выплачен аванс. Эта процедура была согласована с Кажанной,

– подытожил лейбл.

Что известно о конфликте Кажанны с лейблом NOVA MUSIC?