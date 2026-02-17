Победительница Нацотбора-2026 сорвала голос во время исполнения песни Ridnym: "Надо выздороветь"

16 февраля победительница Национального отбора на Евровидение-2026 дала сольный концерт в Киеве. LELÉKA выступила в Caribbean Club, где исполнила свой конкурсный трек Ridnym, с которым представит Украину на Евровидении в Вене.

Во время выступления в одном из ключевых моментов песни, где нужно было взять высокую ноту, певица сорвала голос. Артистка рассказала, почему так произошло. Об этом стало известно из публикации музыкального обозревателя Романа Бутурлакина в инстаграме.

LELÉKA ранее говорила, что имела проблемы с голосом после болезни и даже работала с фониатром. Восстановление требует времени и реабилитации, однако артистка продолжает активную концертную деятельность. К тому же период подготовки к Нацотбору стал для нее морально и физически изнурительным. Совокупность этих факторов могла сказаться на звучании артистки во время выступления.

Я ту ноту вытяну. Мне просто надо выздороветь,

– подчеркнула LELÉKA.

