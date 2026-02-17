Під час виступу в одному з ключових моментів пісні, де потрібно було взяти високу ноту, співачка зірвала голос. Артистка розповіла, чому так сталося. Про це стало відомо з публікації музичного оглядача Романа Бутурлакіна в інстаграмі.

LELÉKA раніше говорила, що мала проблеми з голосом після хвороби й навіть працювала з фоніатром. Відновлення потребує часу та реабілітації, однак артистка продовжує активну концертну діяльність. До того ж періоду підготовки до Нацвідбору став для неї морально й фізично виснажливим. Сукупність цих чинників могла позначитися на звучанні артистки під час виступу.

Я ту ноту витягну. Мені просто треба одужати,

– наголосила LELÉKA.

Що відомо про перемогу LELÉKA на Нацвідборі-2026?