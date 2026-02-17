Во время выступления в одном из ключевых моментов песни, где нужно было взять высокую ноту, певица сорвала голос. Артистка рассказала, почему так произошло. Об этом стало известно из публикации музыкального обозревателя Романа Бутурлакина в инстаграме.
LELÉKA ранее говорила, что имела проблемы с голосом после болезни и даже работала с фониатром. Восстановление требует времени и реабилитации, однако артистка продолжает активную концертную деятельность. К тому же период подготовки к Нацотбору стал для нее морально и физически изнурительным. Совокупность этих факторов могла сказаться на звучании артистки во время выступления.
Я ту ноту вытяну. Мне просто надо выздороветь,
– подчеркнула LELÉKA.
Что известно о победе LELÉKA на Нацотборе-2026?
- Артистка выступила с лирической песней Ridnym о надежде, внутренней устойчивости и обновлении. В треке объединены англоязычный и украиноязычный текст.
- В финале Национального отбора LELÉKA получила наибольшее количество баллов как от жюри, так и от зрителей.
- Артистка уже подписала договор с Общественным для участия в Евровидении-2026, официально став представительницей Украины.
- Уже в мае она представит нашу страну на песенном конкурсе, который состоится в Вене на Wiener Stadthalle. LELÉKA выступит во втором полуфинале Евровидения-2026, который запланирован на 14 мая.