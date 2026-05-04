Евровидение-2026: представительница Украины LELÉKA прибыла в Вену

Менее чем через две недели стартует 70-й, юбилейный песенный конкурс Евровидение-2026.

Представительница Украины LELÉKA уже прибыла в Вену, где в этом году будет проходить конкурс. В телеграмм-канале "Евровидение Украина" появилось видео встречи украинской певицы в столице Австрии.

После приезда в Вену, когда LELÉKA вместе с командой вышла из поезда, ее встретила украинская диаспора. Артистка общалась с поклонниками, пела, раздавала автографы и получила подарки, в частности букеты цветов.

На видео можно увидеть искренние эмоции Виктории, настоящее имя LELÉKA. Судя по реакции, она не ожидала такой теплой встречи.

Для контекста! Евровидение-2026 будет проходить в Вене, поскольку победу в конкурсе в прошлом году одержал австрийский певец JJ. Главной ареной проведения шоу станет Wiener Stadthalle.

Что известно об участии Украины в Евровидении-2026?

LELÉKA будет представлять нашу страну с композицией Ridnym. На сцене она выступит не одна – к номеру также присоединится известный украинский бандурист Ярослав Джусь.

Украинские музыканты будут выступать во втором полуфинале 14 мая. Если они пройдут в финал, то выйдут на сцену еще раз 16 мая.

Над постановкой номера для LELÉKA работает режиссер Илья Дуцик и хореограф Галина Пеха.

Букмекеры считают главным претендентом на победу в Евровидении-2026 Финляндию. Украина сейчас находится на 10-м месте в рейтинге, однако окончательные результаты могут измениться после выступлений участников вживую.