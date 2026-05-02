Мы работаем непрерывно, – LELÉKA раскрыла, удалось ли найти деньги для Евровидения

Представительница Украины на Евровидение-2026 LELÉKA прокомментировала ситуацию с финансированием своего участия в песенном конкурсе после громких обсуждений в сети.

Ранее артистка обеспокоила фанов заявлением о том, что команда только начинает искать деньги на поездку, а суммы – очень большие. Это насторожило украинцев, ведь до Евровидения-2026 оставалось совсем мало времени. Впрочем, сейчас ситуация существенно изменилась. Об этом LELÉKA рассказала в интервью для NV.

Певица сообщила, что на сегодня бюджет уже обеспечен более чем на 80%. Финансирование формируется из нескольких источников: участие LELÉKA в Евровидении-2026 покрывается за счет Общественного вещателя, а также поддержкой украинских брендов, бизнеса и меценатов. Среди партнеров – monobank, Visa, Work.ua и Meest Post. Команда продолжает искать дополнительных спонсоров, но ключевые расходы уже закрыты.

Хочу всех успокоить. Все прекрасно. Мы ответственные и понимаем, что это представление страны... Мы ни в чем не шли ни на какие компромиссы. Мы поставили перед собой цель, что все должно быть закрыто (бюджет, который необходим для подготовки номера на Евровидение, – 24 Канал). Даже не помню, когда уже закупили все материалы для декорации. Они уже в Вене. Все лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем непрерывно. Нон-стоп,

– заявила артистка.

Для контекста! Евровидение-2026 будет проходить в столице Австрии – Вене, ведь победителем конкурса в прошлом году стал австрийский певец JJ. Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.

Напомним, что в конце марта в комментарии "ТСН Гламур" LELÉKA не исключала риска остаться с долгами, как это случалось с некоторыми участниками в прошлые годы.

Все на Евровидении стоит много. Я не могла представить, что это будут такие суммы и их нужно будет самостоятельно находить,

– говорила исполнительница.

Впрочем, к счастью, команде удалось привлечь спонсоров.

Что известно об участии Украины в Евровидении-2026?

LELÉKA будет представлять нашу страну с песней Ridnym.

Певица выступит во втором полуфинале конкурса 14 мая. Если пройдет дальше, то споет в грандфинале 16 мая.

Постановкой номера LELÉKA для Евровидения-2026 занимается режиссер Илья Дуцик. Также к созданию выступления присоединилась хореограф Галина Пеха.

По прогнозам букмекеров, главным претендентом на победу в Евровидении считается Финляндия, тогда как Украина находится на 10-й позиции в рейтинге. Впрочем, эти прогнозы могут существенно измениться после выступлений участников вживую.