LELÉKA встретилась с Послом Украины в Австрии перед Евровидением-2026

LELÉKA посетила Посольство Украины в Австрии накануне первого полуфинала Евровидения-2026. Среди присутствующих также был бандурист Ярослав Джусь, с которым будет выступать певица.

Посольство Украины в Австрии сообщило о визите LELÉKA на своей странице в инстаграме.

LELÉKA и украинская делегация встретились с Послом Украины в Австрии Василием Химинцем. Они говорили о выступлении на Евровидении-2026, важности культурной дипломатии и поддержке Украины на международной арене.

Украинская музыка сегодня звучит не только со сцены – она несет нашу историю, силу и идентичность в мир. Желаем LELÉKA успешного выступления и невероятной атмосферы на Евровидении!,

– говорится в заметке посольства.

Напомним, что представительница Украины выступит во втором полуфинале. Она выйдет на сцену 12-й и исполнит песню Ridnym. За считанные часы до старта 70-го песенного конкурса букмекеры пророчат артистке 11 место, говорится на сайте eurovisionworld.

Режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик, который в прошлом году работал с группой Ziferblat на Национальном отборе. Образ для певицы создавали основательница бренда LITKOVSKA Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель.

Что известно о первом полуфинале Евровидения-2026?

Первый полуфинал Евровидения-2026 начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на всех платформах Общественного. Шоу будут комментировать Тимур Мирошниченко и Василий Байдак.

На сцену выйдут представители 15 стран, 10 из которых пройдут в гранд-финал. Также зрители увидят выступления Италии и Германии, которые являются странами Большой пятерки и автоматически попадают в гранд-финал.

Среди сегодняшних конкурсантов есть фавориты букмекеров – Линда Лампениус и Пит Паркконен из Финляндии и Акилас из Греции. Их прогнозируют 1 и 2 места соответственно.