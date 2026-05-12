Посольство України в Австрії повідомило про візит LELÉKA на своїй сторінці в інстаграмі.

LELÉKA та українська делегація зустрілися з Послом України в Австрії Василем Химинцем. Вони говорили про виступ на Євробаченні-2026, важливість культурної дипломатії та підтримку України на міжнародній арені.

Українська музика сьогодні звучить не лише зі сцени – вона несе нашу історію, силу та ідентичність у світ. Бажаємо LELÉKA успішного виступу та неймовірної атмосфери на Євробаченні!,

– йдеться в дописі посольства.

Нагадаємо, що представниця України виступить у другому півфіналі. Вона вийде на сцену 12-ю й виконає пісню Ridnym. За лічені години до старту 70-го пісенного конкурсу букмекери пророкують артистці 11 місце, йдеться на сайті eurovisionworld.

Режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик, який торік працював з гуртом Ziferblat на Національному відборі. Образ для співачки створювали засновниця бренду LITKOVSKA Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель.

Що відомо про перший півфінал Євробачення-2026?

Перший півфінал Євробачення-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на всіх платформах Суспільного. Шоу коментуватимуть Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.

На сцену вийдуть представники 15 країн, 10 з яких пройдуть до гранд-фіналу. Також глядачі побачать виступи Італії та Німеччини, які є країнами Великої п'ятірки та автоматично потрапляють у гранд-фінал.

Серед сьогоднішніх конкурсантів є фаворити букмекерів – Лінда Лампеніус і Піт Паркконен з Фінляндії та Акілас з Греції. Їх прогнозують 1 та 2 місця відповідно.