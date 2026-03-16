Леонардо Ди Каприо дебютировал на Оскаре с младшей на 24 года избранницей
- Леонардо Ди Каприо дебютировал на Оскаре-2026 с моделью Витторией Черетти, церемония состоялась в театре "Долби".
- Ди Каприо номинировали на "Лучшего актера" за фильм "Битва за битвой", но победу одержал Майкл Б. Джордан.
Леонардо Ди Каприо дебютировал на Оскаре со своей избранницей, итальянской моделью Витторией Черетти. Церемония состоялась 15 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
Голливудский актер вышел на красную дорожку сам, а модель присоединилась к нему уже в зале, передает People. Отметим, что пару довольно редко можно увидеть вместе на публике.
Леонардо Ди Каприо появился на Оскаре-2026 в классическом черном смокинге и галстуке-бабочке, под низ надел белую рубашку и обул туфли. Свой образ актер дополнил брошью в виде пчелы и часами.
Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти зафиксировали вместе, когда они сидели рядом в зале. Для мероприятия модель выбрала эффектное бордовое платье, которое прекрасно подчеркивало фигуру.
Платье имело легкий шлейф, широкие бретели и глянцевую вставку на груди. Черетти гладко зачесала и собрала волосы назад и сделала легкий макияж. Она также надела украшения, в частности серьги.
Напомним, что Ди Каприо номинировали на "Лучшего актера" на премии Оскар-2026 за фильм "Битва за битвой", однако победу одержал Майкл Б. Джордан за боевик "Грешники".
Что известно об отношениях Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти?
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются примерно три года и стараются держать свои отношения как можно дальше от внимания публики.
В мае 2025 года инсайдер сообщил, что Ди Каприо планирует жениться на возлюбленной. Он утверждал, что актер настроен на серьезные отношения с Витторией.
Источник отметил, что Лео готов отказаться от "титула" самого известного холостяка Голливуда.