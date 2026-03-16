Леонардо Ди Каприо дебютировал на Оскаре с младшей на 24 года избранницей

Леонардо Ди Каприо дебютировал на Оскаре со своей избранницей, итальянской моделью Витторией Черетти. Церемония состоялась 15 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Голливудский актер вышел на красную дорожку сам, а модель присоединилась к нему уже в зале, передает People. Отметим, что пару довольно редко можно увидеть вместе на публике.

Леонардо Ди Каприо появился на Оскаре-2026 в классическом черном смокинге и галстуке-бабочке, под низ надел белую рубашку и обул туфли. Свой образ актер дополнил брошью в виде пчелы и часами.

Леонардо Ди Каприо на Оскаре-2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти зафиксировали вместе, когда они сидели рядом в зале. Для мероприятия модель выбрала эффектное бордовое платье, которое прекрасно подчеркивало фигуру.

Платье имело легкий шлейф, широкие бретели и глянцевую вставку на груди. Черетти гладко зачесала и собрала волосы назад и сделала легкий макияж. Она также надела украшения, в частности серьги.

Виттория Черетти на вечеринке Vanity Fair Oscar 2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти на Оскаре-2026 / Фото Getty Images

Напомним, что Ди Каприо номинировали на "Лучшего актера" на премии Оскар-2026 за фильм "Битва за битвой", однако победу одержал Майкл Б. Джордан за боевик "Грешники".

