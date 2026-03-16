Голливудский актер вышел на красную дорожку сам, а модель присоединилась к нему уже в зале, передает People. Отметим, что пару довольно редко можно увидеть вместе на публике.
Леонардо Ди Каприо появился на Оскаре-2026 в классическом черном смокинге и галстуке-бабочке, под низ надел белую рубашку и обул туфли. Свой образ актер дополнил брошью в виде пчелы и часами.
Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти зафиксировали вместе, когда они сидели рядом в зале. Для мероприятия модель выбрала эффектное бордовое платье, которое прекрасно подчеркивало фигуру.
Платье имело легкий шлейф, широкие бретели и глянцевую вставку на груди. Черетти гладко зачесала и собрала волосы назад и сделала легкий макияж. Она также надела украшения, в частности серьги.
Напомним, что Ди Каприо номинировали на "Лучшего актера" на премии Оскар-2026 за фильм "Битва за битвой", однако победу одержал Майкл Б. Джордан за боевик "Грешники".
Что известно об отношениях Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти?
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти встречаются примерно три года и стараются держать свои отношения как можно дальше от внимания публики.
В мае 2025 года инсайдер сообщил, что Ди Каприо планирует жениться на возлюбленной. Он утверждал, что актер настроен на серьезные отношения с Витторией.
Источник отметил, что Лео готов отказаться от "титула" самого известного холостяка Голливуда.