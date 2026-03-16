Голлівудський актор вийшов на червону доріжку сам, а модель приєдналася до нього вже у залі, передає People. Зазначимо, що пару доволі рідко можна побачити разом на публіці.
Леонардо Ді Капріо з'явився на Оскарі-2026 у класичному чорному смокінгу та краватці-метелику, під низ одягнув білу сорочку та взув туфлі. Свій образ актор доповнив брошкою у вигляді бджоли та годинником.
Леонардо Ді Капріо на Оскарі-2026 / Фото Getty Images
Леонардо Ді Капріо та Вітторію Черетті зафіксували разом, коли вони сиділи поруч у залі. Для заходу модель обрала ефектну бордову сукню, яка чудово підкреслювала фігуру.
Сукня мала легкий шлейф, широкі бретелі та глянцеву вставку на грудях. Черетті гладко зачесала і зібрала волосся назад та зробила легкий макіяж. Вона також одягла прикраси, зокрема сережки.
Вітторія Черетті на вечірці Vanity Fair Oscar 2026 / Фото Getty Images
Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті на Оскарі-2026 / Фото Getty Images
Нагадаємо, що Ді Капріо номінували на "Найкращого актора" на премії Оскар-2026 за фільм "Одна битва за іншою", проте перемогу здобув Майкл Б. Джордан за бойовик "Грішники".
Що відомо про стосунки Леонардо Ді Капріо та Вітторії Черетті?
Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті зустрічаються приблизно три роки та намагаються тримати свої стосунки якомога далі від уваги публіки.
У травні 2025 року інсайдер повідомив, що Ді Капріо планує одружитися з коханою. Він стверджував, що актор налаштований на серйозні стосунки з Вітторією.
Джерело зазначило, що Лео готовий відмовитися від "титулу" найвідомішого холостяка Голлівуду.