Голлівудський актор вийшов на червону доріжку сам, а модель приєдналася до нього вже у залі, передає People. Зазначимо, що пару доволі рідко можна побачити разом на публіці.

Леонардо Ді Капріо з'явився на Оскарі-2026 у класичному чорному смокінгу та краватці-метелику, під низ одягнув білу сорочку та взув туфлі. Свій образ актор доповнив брошкою у вигляді бджоли та годинником.

Леонардо Ді Капріо на Оскарі-2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ді Капріо та Вітторію Черетті зафіксували разом, коли вони сиділи поруч у залі. Для заходу модель обрала ефектну бордову сукню, яка чудово підкреслювала фігуру.

Сукня мала легкий шлейф, широкі бретелі та глянцеву вставку на грудях. Черетті гладко зачесала і зібрала волосся назад та зробила легкий макіяж. Вона також одягла прикраси, зокрема сережки.

Вітторія Черетті на вечірці Vanity Fair Oscar 2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті на Оскарі-2026 / Фото Getty Images

Нагадаємо, що Ді Капріо номінували на "Найкращого актора" на премії Оскар-2026 за фільм "Одна битва за іншою", проте перемогу здобув Майкл Б. Джордан за бойовик "Грішники".

