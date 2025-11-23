Сын Лесика растрогал архивным фото с отцом после его смерти
- Сын Лесика, Олег Турко, опубликовал трогательное архивное фото с отцом в своем Instagram, почтив память артиста.
- Артист скончался 22 ноября в возрасте 58 лет.
22 ноября стало известно о смерти участника группы DZIDZIO Олега Турко, который всем известен под псевдонимом Лесик. Трагическое известие подтвердили родные артиста.
Сын музыканта, Олег Турко, показал трогательное архивное фото с отцом. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.
К теме Буду помнить только светлые моменты, – Дзидзьо посвятил щемящее сообщение Лесику
На фотографии Олег еще маленький сидит на качелях, а рядом стоит его молодой отец, одетый в майку и джинсы.
Сыну Лесика сейчас 37 лет – он родился 5 сентября 1988 года, как указано на его странице в фейсбуке. Этой фотографией Олег трогательно почтил память отца. Фото он опубликовал под песню Лесика "Привет, чувак".
И такое ощущение, что ты рядом со мной. Что это было кино и нет той боли. И на фото читаю по твоей глазах "Привет, чувак",
– звучат в треке проникновенные строки.
Что известно о смерти Лесика?
- В мае 2024 года артисту сделали сложную операцию на сердце и до осени он проходил реабилитацию.
- В декабре Олег Турко выступил на концерте Натальи Бучинской во Львове, однако внезапно потерял сознание – у него произошла остановка сердца.
- Позже медики сообщили, что в организме артиста нашли немалое количество токсичных веществ.
- Родные предполагают, что Лесика могли намеренно отравить. Жена Олега Ирина даже подавала заявление в полицию относительно возможного покушения на жизнь музыканта, однако правоохранители не открыли производство из-за недостатка доказательств.
- Также известно, что у Лесика был диагностирован стеноз аортального клапана, из-за чего ему понадобилась срочная операция. Его состояние оставалось сложным.
- Точную причину смерти Олега Турко пока не разглашают.