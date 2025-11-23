Укр Рус
Сын Лесика растрогал архивным фото с отцом после его смерти
23 ноября, 11:15
Сын Лесика растрогал архивным фото с отцом после его смерти

София Хомишин
Основні тези
  • Сын Лесика, Олег Турко, опубликовал трогательное архивное фото с отцом в своем Instagram, почтив память артиста.
  • Артист скончался 22 ноября в возрасте 58 лет.

22 ноября стало известно о смерти участника группы DZIDZIO Олега Турко, который всем известен под псевдонимом Лесик. Трагическое известие подтвердили родные артиста.

Сын музыканта, Олег Турко, показал трогательное архивное фото с отцом. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

На фотографии Олег еще маленький сидит на качелях, а рядом стоит его молодой отец, одетый в майку и джинсы.

Сыну Лесика сейчас 37 лет – он родился 5 сентября 1988 года, как указано на его странице в фейсбуке. Этой фотографией Олег трогательно почтил память отца. Фото он опубликовал под песню Лесика "Привет, чувак".

И такое ощущение, что ты рядом со мной. Что это было кино и нет той боли. И на фото читаю по твоей глазах "Привет, чувак",
– звучат в треке проникновенные строки.

Лесик Турко с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о смерти Лесика?

  • В мае 2024 года артисту сделали сложную операцию на сердце и до осени он проходил реабилитацию.
  • В декабре Олег Турко выступил на концерте Натальи Бучинской во Львове, однако внезапно потерял сознание – у него произошла остановка сердца.
  • Позже медики сообщили, что в организме артиста нашли немалое количество токсичных веществ.
  • Родные предполагают, что Лесика могли намеренно отравить. Жена Олега Ирина даже подавала заявление в полицию относительно возможного покушения на жизнь музыканта, однако правоохранители не открыли производство из-за недостатка доказательств.
  • Также известно, что у Лесика был диагностирован стеноз аортального клапана, из-за чего ему понадобилась срочная операция. Его состояние оставалось сложным.
  • Точную причину смерти Олега Турко пока не разглашают.