Син Лесика розчулив архівним фото з батьком після його смерті

22 листопада стало відомо про смерть учасника гурту DZIDZIO Олега Турко, який всім відомий під псевдонімом Лесик. Трагічну звістку підтвердили рідні артиста.

Син музиканта, Олег Турко, показав зворушливе архівне фото з батьком. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До теми Пам'ятатиму тільки світлі моменти, – Дзідзьо присвятив щемливий допис Лесику

На світлині Олег ще маленький сидить на гойдалці, а поруч стоїть його молодий батько, одягнений у майку та джинси.

Синові Лесика нині 37 років – він народився 5 вересня 1988 року, як вказано на його сторінці в фейсбуці. Цією фотографією Олег зворушливо вшанував пам'ять батька. Світлину він опублікував під пісню Лесика "Привіт, чувак".

І таке відчуття, що ти поруч зі мною. Що то було кіно і нема того болю. І на фото читаю по твоєї очах "Привіт, чувак",

– звучать у треку проникливі рядки.

Лесик Турко з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про смерть Лесика?