Син Лесика розчулив архівним фото з батьком після його смерті
- Син Лесика, Олег Турко, опублікував зворушливе архівне фото з батьком у своєму Instagram, вшанувавши пам'ять артиста.
- Артист помер 22 листопада у віці 58 років.
22 листопада стало відомо про смерть учасника гурту DZIDZIO Олега Турко, який всім відомий під псевдонімом Лесик. Трагічну звістку підтвердили рідні артиста.
Син музиканта, Олег Турко, показав зворушливе архівне фото з батьком. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.
До теми Пам'ятатиму тільки світлі моменти, – Дзідзьо присвятив щемливий допис Лесику
На світлині Олег ще маленький сидить на гойдалці, а поруч стоїть його молодий батько, одягнений у майку та джинси.
Синові Лесика нині 37 років – він народився 5 вересня 1988 року, як вказано на його сторінці в фейсбуці. Цією фотографією Олег зворушливо вшанував пам'ять батька. Світлину він опублікував під пісню Лесика "Привіт, чувак".
І таке відчуття, що ти поруч зі мною. Що то було кіно і нема того болю. І на фото читаю по твоєї очах "Привіт, чувак",
– звучать у треку проникливі рядки.
Що відомо про смерть Лесика?
- У травні 2024 року артисту зробили складну операцію на серці й до осені він проходив реабілітацію.
- В грудні Олег Турко виступив на концерті Наталії Бучинської у Львові, проте раптово знепритомнів – у нього сталася зупинка серця.
- Пізніше медики повідомили, що в організмі артиста знайшли чималу кількість токсичних речовин.
- Рідні припускають, що Лесика могли навмисно отруїти. Дружина Олега Ірина навіть подавала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя музиканта, проте правоохоронці не відкрили провадження через нестачу доказів.
- Також відомо, що у Лесика був діагностований стеноз аортального клапана, через що йому знадобилася термінова операція. Його стан залишався складним.
- Точну причину смерті Олега Турко наразі не розголошують.