На Львовщине попрощались с экс-участником группы DZIDZIO Лесиком

Олега Турко из группы DZIDZIO, который больше известен как Лесик, провели в последний путь.

Артист умер 22 ноября. Ему было 58 лет. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Карпы.

К теме Сын Лесика растрогал архивным фото с отцом после его смерти

Панихида по Лесику состоялась в церкви Святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец.

Чин похорон начался в 12:00. Олега Турко похоронили в поселке Ивано-Франково.

Коллега и подруга Лесика, певица Наталка Карпа, побывала на церемонии прощания.

Легких тебе облаков, Олежик. Помолитесь сегодня за его душу, кто его знал и любил. Светлая память,

– написала артистка и показала кадры с похорон.

Что известно о смерти Лесика Турко?