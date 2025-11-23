На Львівщині попрощалися з ексучасником гурту DZIDZIO Лесиком

Олега Турко з гурту DZIDZIO, який більше відомий як Лесик, провели в останню путь.

Артист помер 22 листопада. Йому було 58 років. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Карпи.

Панахида за Лесиком відбулася у церкві Святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак.

Чин похорону розпочався о 12:00. Олега Турко поховали у селищі Івано-Франкове.

Колега та подруга Лесика, співачка Наталка Карпа, побувала на церемонії прощання.

Легких тобі хмаринок, Олежику. Помоліться сьогодні за його душу, хто його знав та любив. Світла пам'ять,

– написала артистка і показала кадри з похорону.

Що відомо про смерть Лесика Турко?