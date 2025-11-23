Укр Рус
23 листопада, 14:50
2

На Львівщині попрощалися з ексучасником гурту DZIDZIO Лесиком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Олега Турко, відомого як Лесик з гурту DZIDZIO, поховали в селищі Івано-Франкове, Львівська область.
  • Причина смерті Лесика не відома, але раніше у нього діагностували стеноз аортального клапана.

Олега Турко з гурту DZIDZIO, який більше відомий як Лесик, провели в останню путь.

Артист помер 22 листопада. Йому було 58 років. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Карпи. 

Панахида за Лесиком відбулася у церкві Святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак. 

Чин похорону розпочався о 12:00. Олега Турко поховали у селищі Івано-Франкове.

Колега та подруга Лесика, співачка Наталка Карпа, побувала на церемонії прощання. 

Легких тобі хмаринок, Олежику. Помоліться сьогодні за його душу, хто його знав та любив. Світла пам'ять,
– написала артистка і показала кадри з похорону. 

Що відомо про смерть Лесика Турко?

  • Навесні 2024 року співаку зробили складну операцію на серці. Він декілька місяців проходив реабілітацію, та згодом повернувся до роботи.
  • 5 грудня Лесик виступив на концерті Наталії Бучинської у Львові, де пережив раптовий серцевий напад.
  • У тяжкому стані його доправили до лікарні. Медики згодом повідомили, що в організмі музиканта знайшли токсичні речовини.
  • Рідні Олега Турко заявляли, що його могли навмисне отруїти. Ірина, дружина Лесика, навіть подавала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя музиканта, проте кримінальну справу так і не відкрили через нестачу доказів.
  • Згодом в музиканта діагностували стеноз аортального клапана, через що йому була потрібна ще одна операція. Його стан залишався тяжким.
  • Точної причини смерті Лесика наразі не називають. 