Болело невыносимо, – подруга Лесика рассказала о его состоянии в последние дни перед смертью
- Олег Турко, также известный как Лесик, в последние дни перед смертью почувствовал резкое ухудшение самочувствия – повышенное давление и острую боль в животе.
- 19 ноября он был госпитализирован после вызова скорой помощи. Ночью 22 ноября он ушел из жизни.
Подруга Олега Турко, которого также запомнили как Лесика, рассказала о состоянии музыканта за несколько дней до смерти. Самочувствие артиста резко ухудшилось.
Журналистка Мария Панчишин сообщила, что 19 ноября Лесик попал в больницу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук-страницу.
Обратите внимание Елена Кравец сообщила о смерти мамы после тяжелой болезни
Подруга Олега Турка поделилась, что у певца внезапно поднялось давление и началась острая боль в животе. Близкие сразу же вызвали скорую помощь – Лесика забрали в больницу.
Облегчения не было – он постоянно говорил, что живот болит невыносимо, а обезболивающие не работают. Его болело настолько, что он постоянно крутился на кровати и не мог нормально говорить... А дальше его состояние стало обваливаться буквально по часам,
– рассказала Мария Панчишин.
Журналистка добавила, что родные Лесика настаивали, чтобы его перевели в большую больницу. Однако им ответили, что для этого нет показаний.
Почти через три дня Олег Турко угас. Пользователи в комментариях предполагают, что боль в животе могла быть одним из симптомов инфаркта.
Напомним, Олег Турко умер 22 ноября. Наталка Карпа показала, как прошло прощание с известным певцом и музыкантом. Панихида состоялась в Новояворовске, а похоронили Лесика в поселке Ивано-Франково.
Что известно о проблемах Лесика со здоровьем?
В мае 2024 года Олег Турко перенес операцию на сердце. Со временем он восстановился и вернулся к музыке, но в декабре на концерте Натальи Бучинской Лесик потерял сознание. Оказалось, что у него произошла остановка сердца.
Впоследствии стало известно, что в организме музыканта есть токсичные вещества. Мария Панчишин писала, что Лесика цинично отравили. Однако жена артиста отказалась открывать уголовное производство.
Также у Олега Турка диагностировали стеноз аортального клапана. Музыкант нуждался в операции. За его здоровье продолжали бороться.