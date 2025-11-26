Боліло нестерпно, – подруга Лесика розповіла про його стан в останні дні перед смертю
- Олег Турко, також відомий як Лесик, в останні дні перед смертю відчув різке погіршення самопочуття – підвищений тиск та гострий біль у животі.
- 19 листопада його було госпіталізовано після виклику швидкої допомоги. Вночі 22 листопада він пішов з життя.
Подруга Олега Турка, якого також запам'ятали як Лесика, розповіла про стан музиканта за кілька днів до смерті. Самопочуття артиста різко погіршилось.
Журналістка Марія Панчишин повідомила, що 19 листопада Лесик потрапив до лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.
Зверніть увагу Олена Кравець повідомила про смерть мами після важкої хвороби
Подруга Олега Турка поділилась, що у співака раптово піднявся тиск та почався гострий біль у животі. Близькі одразу ж викликали швидку допомогу – Лесика забрали до лікарні.
Полегшення не було – він постійно казав, що живіт болить нестерпно, а знеболювальні не працюють. Його боліло настільки, що він постійно крутився на ліжку і не міг нормально говорити… А далі його стан став обвалюватися буквально по годинах,
– розповіла Марія Панчишин.
Журналістка додала, що рідні Лесика наполягали, щоб його перевели у більшу лікарню. Однак їм відповіли, що для цього немає показів.
Майже за три дні Олег Турко згас. Користувачі у коментарях припускають, що біль у животі міг бути одним із симптомів інфаркту.
Нагадаємо, Олег Турко помер 22 листопада. Наталка Карпа показала, як минуло прощання з відомим співаком та музикантом. Панахида відбулась у Новояворівську, а поховали Лесика у селищі Івано-Франкове.
Що відомо про проблеми Лесика зі здоров'ям?
У травні 2024 року Олег Турко переніс операцію на серці. З часом він відновився та повернувся до музики, але в грудні на концерті Наталії Бучинської Лесик знепритомнів. Виявилося, що в нього сталась зупинка серця.
Згодом стало відомо, що в організмі музиканта є токсичні речовини. Марія Панчишин писала, що Лесика цинічно отруїли. Однак дружина артиста відмовилась відкривати кримінальне провадження.
Також в Олега Турка діагностували стеноз аортального клапана. Музикант потребував операції. За його здоров'я продовжували боротися.