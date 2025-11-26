Боліло нестерпно, – подруга Лесика розповіла про його стан в останні дні перед смертю

Подруга Олега Турка, якого також запам'ятали як Лесика, розповіла про стан музиканта за кілька днів до смерті. Самопочуття артиста різко погіршилось.

Журналістка Марія Панчишин повідомила, що 19 листопада Лесик потрапив до лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук-сторінку.

Зверніть увагу Олена Кравець повідомила про смерть мами після важкої хвороби

Подруга Олега Турка поділилась, що у співака раптово піднявся тиск та почався гострий біль у животі. Близькі одразу ж викликали швидку допомогу – Лесика забрали до лікарні.