Де зараз телеведуча Леся Нікітюк, яка оголосила про вагітність

Леся Никитюк – любимая телеведущая многих украинцев. Она смогла покорить сердца людей своей простотой и юмором. Звезда ведет немало передач по украинскому телевидению, которые обожают смотреть миллионы.

Леся Ивановна родом из Хмельницкого. В детстве она имела прекрасный пример со стороны родителей, которые на досуге отдавали предпочтение художественной самодеятельности. К примеру, мама хорошо играла на баяне и пела, а вот девочка выбрала себе совсем другой путь. Как Никитюк пришла к популярности и какие изменения произошли в ее личной жизни, узнавайте в материале Show 24.

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От участницы КВН до звезды телевидения

В дошкольном возрасте девушку отдали в секцию плавания. Леся даже достигла звания "Мастера спорта", но не захотела строить будущее в этой сфере.

Леся Никитюк в детстве / Фото из личного архива телеведущей

Образование Никитюк получила в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, но по специальности – воспитатель в детском саду так и не работала. В студенческие годы все знали Лесю, как юмористку. Она была участницей команды КВН "Торнадо Люкс", а впоследствии вместе с подругой основали юмористический дуэт "Малинки".

Леся Никитюк в юности / Фото из инстаграма телеведущей

К слову, постановка "Галя, я в маршрутке" собрала более 6 миллионов просмотров на ютуб.

"Галя, я в маршрутке": смотрите видео онлайн

Подруги снялись в программе "Бигуди шоу", а затем трижды участвовали в программе "Рассмеши комика". В первый год девушки забрали 10 тысяч гривен, во второй – 50 тысяч гривен, а в третий – 20 тысяч гривен.

"Рассмеши комика" 4 сезон 9 выпуск – Никитюк Леся, Панасенко Оля, г. Хмельницкий: смотрите видео онлайн

В 2012 году Леся стала ведущей двух сезонов телепроекта "Орел и Решка" в паре с Андреем Бедняковым. Участие в тревел-шоу принесло ей популярность и любовь публики. В 2015 – вернулась в "Орел и Решку" в юбилейный, 10-й сезон.

Леся Никитюк и Андрей Бедняков в шоу "Орел и решка" / Фото из инстаграма Никитюк

В 2013 году Леся представила авторскую программу о шоубизнесе – "Леся-Здеся". Женщина появлялась на светских вечеринках, модных показах и рассказывала о жизни украинского бомонда.

Впоследствии даже снялась в клипе Светланы Лободы "Пора домой". В 2016 году стартовал проект "Вокруг М", где ведущая искала лучших мужчин со всего мира.

Через два года Никитюк стала соведущей Сергея Притулы на шоу "Кто сверху" и окончательно покорила публику харизмой, красотой и отличным юмором. Впоследствии Притула покинул шоу, а на его место пришел Богдан Буше.

Леся даже попробовала себя на шоу "Танцы со звездами", где ее партнером был Максим Ежов. Пара дошла до финала и заняла второе место.

В 2019 году на экраны вышло тревел-шоу "Le маршрутка", в котором Никитюк рассказывала о жизни и быте украинцев и открывала новые места нашей страны. Сейчас Леся Ивановна является ведущей развлекательного шоу "єПитання".

Личная жизнь

Длительное время звезда держала тему личной жизни за семью замками. В 2017 году Леся интриговала фанатов, что выходит замуж за своего соседа, а через два года сообщила, что свадьба отменилась. Кроме того, телеведущей неоднократно приписывали роман с Сергеем Притулой, однако это были только сплетни.

Впоследствии Никитюк начала публиковать в инстаграме романтические фотографии с загадочным мужчиной.

Леся Никитюк в объятиях таинственного незнакомца / Скриншот из инстаграм-сторис

В конце концов звезда подтвердила, что находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком.

Без лишних слов, интриг и расследований. Дмитрий Михайлович + Леся Ивановна = любовь. P.S. Спасибо всем за теплые слова и пожелания! Директ уже разорван,

– поделилась Леся Никитюк.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Бойфренд Леси Никитюк – украинский военнослужащий Дмитрий Бабчук. На странице в инстаграме Дмитрий называет себя "пенсионером ВСУ" и "следующим мэром Одессы". Мужчина поступил в армию в 2016 году. Бабчук имеет опыт работы в морской пехоте и специальных подразделениях, а также является кандидатом в мастера спорта по боксу.

Звездные подруги и коллеги по творческому цеху Леси Никитюк поздравили ведущую с такими изменениями в жизни. Поклонники засыпали приятными комплиментами, а знаменитости прямо намекнули, что уже ожидают приглашения на свадьбу. Григорий Решетник написал популярную фразу – "Горько молодым!", а Наталка Денисенко лаконично подытожила: "Ну наконец-то".

Что интересно, после официального обнародования отношений, в соцсетях добавились комментарии, где утверждают, что избранник телеведущей бабник. Кроме того, в Instagram создали аккаунт под ником @karamelkammmv, который распространяет негативную информацию о Бабчуке. К примеру, пишут о том, что военный "искал себе богатую женщину", не хотел серьезных отношений, призывал девушек делать аборты, просил деньги и многое другое.

Негативная информация о Дмитрии Бабчуке / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, что такие заявления не имеют существенных доказательств, поэтому их правдивость пока доказать невозможно. Редакция Show24 обратилась к Дмитрию Бабчуку и Лесе Никитюк за комментариями, но ответа так и не получила.

В январе 2025 года стало известно, что Дмитрий Бабчук сделал предложение любимой. Леся Никитюк опубликовала фото, где позировала с кольцом на безымянном пальце в Карпатах.

Здесь и не откажешь,

– отметила под фото Леся.

Леся Никитюк выходит замуж / Фото из инстаграма телеведущей

В комментариях под сообщением пользователи, поклонники и друзья не сдерживали эмоций и от всей души поздравляли пару с помолвкой.

Сегодня же стало известно, что Леся Никитюк беременна первенцем. Отметим, что такие слухи распространялись в сети некоторое время. Телеведущая устроила фотосессию посреди поля и показалась с округлым животиком.

Я могу точно сказать, что это совершенно волшебный период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной,

– призналась Никитюк в интервью изданию "КЛАЦ".

Леся Никитюк сообщила о беременности / Фото "КЛАЦ", фотограф Вихтюк Оля

Где сейчас Леся Никитюк

После начала российского вторжения женщина на некоторое поехала в родной Хмельницкий, чтобы помогать переселенцам. Она открыла центр для вынужденно перемещенных лиц, но на сегодня он закрыт, потому что отпала необходимость в его функционировании.

Кроме того, ведущая начала выпускать пародийные песни, чтобы поднять настроение украинцев и взбодрить боевой дух. Леся спела: "Сіла птаха", "Песня о крейсере "Москва"", "Цей сон" в дуэте со Степаном Гигой и тому подобное.

Цей сон (remix). Леся Никитюк & Степан Гига: смотреть видео онлайн

Сейчас Никитюк продолжает заниматься волонтерской деятельностью и собирает деньги на нужды ВСУ. Она довольно часто делится в инстаграме просьбами присоединиться к сборам. Кстати, недавно Леся дебютировала в кино. Ей предложили роль в романтической комедии "Песики".

"Песики" – это искренняя комедийная история о настоящей любви. Настало время, когда любви у меня в жизни будет много. І речь не только о новом фильме,

– рассказывала Никитюк.

"Песики" – это провокационная и одновременно искренняя история об отношениях и любви. По сюжету, эгоцентричная карьеристка, ярая холостячка Яна случайно накладывает на себя проклятие: мужчины, с которыми она занимается любовью, на утро превращаются в собачек. Отныне героиня вынуждена жить, строить карьеру и искать любовь с этим странным испытанием.