Без штампа в паспорте, но с любовью: какие украинские звезды не спешат в ЗАГС

Одни уже обручились и воспитывают детей, другие не хотят свадьбы во время войны. Рассказываем, почему три известные украинки пока не спешат официально оформлять отношения.

24 Канал собрал истории украинских знаменитостей, которые не спешат со свадьбой. Леся Никитюк, Даша Астафьева и Марина Боржемская по-разному относятся к официальному браку, но у каждой есть свои причины не спешить в ЗАГС.

Леся Никитюк

Леся Никитюк и ее возлюбленный / Фото из инстаграма

Телеведущая Леся Никитюк уже давно не скрывает отношений с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года мужчина сделал ей предложение во время отдыха в Карпатах. Впоследствии пара стала родителями – у них родился сын Оскар.

Несмотря на помолвку и общего ребенка, влюбленные до сих пор официально не поженились. В октябре 2026 года Леся прокомментировала слухи о тайной свадьбе и подтвердила, что по-прежнему остается невестой.

По словам ведущей, они с Дмитрием хотят полноценной свадьбы, а не просто формальной регистрации брака. Поэтому решили отложить празднование до лучших времен.

Даша Астафьева

Даша Астафьева / Фото из инстаграма

Основательница UnderBooks Даша Астафьева также не спешит выходить замуж, хотя уже давно находится в отношениях. Личность своего избранника артистка не спешит раскрывать, однако известно, что у них есть общие дела и они работают над проектом UnderBooks.

В ноябре 2025 года в интервью Наталье Бобок знаменитость объяснила, почему пока не планирует свадьбу. По словам Даши, она хочет дождаться мира в Украине, ведь не считает, что сейчас время для торжеств.

Для меня брак – очень серьезный шаг. К этому нужно быть готовой,

– подчеркнула Астафьева.

Артистка добавила, что ее партнер разделяет такую позицию. В то же время она не считает нужным отчитываться перед публикой о личной жизни и напоминает, что решение о браке каждая пара должна принимать самостоятельно.

Марина Боржемская

Марина Боржемская и ее возлюбленный / Фото из инстаграма

Фитнес-тренер Марина Боржемская после развода с боксером Вячеславом Узелковым также обрела новую любовь. Об отношениях с избранником она рассказала в конце 2025 года, но его личность пока не раскрывает.

В феврале 2026 года в интервью "Люкс FM" Боржемская призналась, что не задумывается о повторном замужестве. Пара на тот момент не жила вместе и поддерживала отношения на расстоянии между двумя городами.

Марина объяснила, что для нее штамп в паспорте не является показателем серьезности отношений. Гораздо важнее она считает ответственность и отношение человека к партнеру.

Если человек ответственный, он будет ответственным как с обручальным кольцом, так и со штампом в паспорте, и без него,

– поделилась тренер.

В то же время не все знаменитости отказываются от официального брака – некоторые просто предпочитают не афишировать такие важные события. Ранее 24 Канал рассказывал о украинских звезд, которые тайно поженились, не устраивающих пышных свадеб и громких торжеств.