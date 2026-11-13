Без штампа в паспорті, але з коханням: які українські зірки не поспішають до РАЦСу

24 Канал зібрав історії українських знаменитостей, які не поспішають із весіллям. Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва та Марина Боржемська по-різному ставляться до офіційного шлюбу, але кожна має власні причини не поспішати до РАЦСу.

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Леся Нікітюк

Леся Нікітюк та її коханий / Фото з Інстаграму lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк уже давно не приховує стосунків із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У січні 2025 року чоловік освідчився їй під час відпочинку в Карпатах. Згодом пара стала батьками – у них народився син Оскар.

Попри заручини та спільну дитину, офіційно закохані досі не одружилися. У жовтні 2026 року Леся прокоментувала чутки про таємне весілля та підтвердила, що залишається нареченою.

За словами ведучої, вони з Дмитром хочуть повноцінного весілля, а не просто формальної реєстрації шлюбу. Тому вирішили відкласти святкування до кращих часів.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва / Фото з Інстаграму da_astafieva

Засновниця UnderBooks Даша Астаф'єва також не поспішає заміж, хоча вже тривалий час перебуває у стосунках. Особу свого обранця артистка не поспішає розкривати, однак відомо, що вони мають спільні справи та працюють над проєктом UnderBooks.

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У листопаді 2025 року в інтерв'ю Наталії Бобок знаменитість пояснила, чому поки не планує весілля. За словами Даші, вона хоче дочекатися миру в Україні, адже не відчуває, що зараз час для святкувань.

Для мене шлюб – дуже серйозний крок. До цього треба бути готовим– наголосила Астаф'єва.

Артистка додала, що її партнер поділяє таку позицію. Водночас вона не вважає за потрібне звітувати перед публікою про особисте життя та нагадує, що рішення про шлюб кожна пара має ухвалювати самостійно.

Марина Боржемська

Марина Боржемська та її коханий / Фото з Інстаграму uzelkova.marina

Фітнес-тренерка Марина Боржемська після розлучення з боксером В'ячеславом Узелковим також знайшла нове кохання. Про стосунки з обранцем вона розповіла наприкінці 2025 року, але його особистість поки не розкриває.

У лютому 2026 року в інтерв'ю Люкс ФМ Боржемська зізналася, що не замислюється про повторне заміжжя. Пара на той момент не жила разом і мала стосунки на відстані між двома містами.

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Марина пояснила, що для неї штамп у паспорті не є показником серйозності стосунків. Набагато важливішими вона вважає відповідальність і ставлення людини до партнера.

Якщо людина відповідальна, вона відповідальна як і з обручкою, як і зі штампом у паспорті, так і без нього– поділилася тренерка.

Водночас не всі знаменитості відмовляються від офіційного шлюбу – дехто просто воліє не афішувати такі важливі події. Раніше 24 Канал розповідав про українських зірок, які таємно одружилися, не влаштовуючи пишних весіль і гучних святкувань.