Без штампа в паспорте, но с любовью: какие украинские звезды не спешат в ЗАГС

24 Канал собрал истории украинских знаменитостей, которые не спешат со свадьбой. Леся Никитюк, Даша Астафьева и Марина Боржемская по-разному относятся к официальному браку, но у каждой есть свои причины не спешить в ЗАГС.

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Леся Никитюк

Леся Никитюк и ее возлюбленный / Фото из инстаграма

Телеведущая Леся Никитюк уже давно не скрывает отношений с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В январе 2025 года мужчина сделал ей предложение во время отдыха в Карпатах. Впоследствии пара стала родителями – у них родился сын Оскар.

Несмотря на помолвку и общего ребенка, влюбленные до сих пор официально не поженились. В октябре 2026 года Леся прокомментировала слухи о тайной свадьбе и подтвердила, что по-прежнему остается невестой.

По словам ведущей, они с Дмитрием хотят полноценной свадьбы, а не просто формальной регистрации брака. Поэтому решили отложить празднование до лучших времен.

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Даша Астафьева

Даша Астафьева / Фото из инстаграма

Основательница UnderBooks Даша Астафьева также не спешит выходить замуж, хотя уже давно находится в отношениях. Личность своего избранника артистка не спешит раскрывать, однако известно, что у них есть общие дела и они работают над проектом UnderBooks.

В ноябре 2025 года в интервью Наталье Бобок знаменитость объяснила, почему пока не планирует свадьбу. По словам Даши, она хочет дождаться мира в Украине, ведь не считает, что сейчас время для торжеств.

Для меня брак – очень серьезный шаг. К этому нужно быть готовой– подчеркнула Астафьева.

Артистка добавила, что ее партнер разделяет такую позицию. В то же время она не считает нужным отчитываться перед публикой о личной жизни и напоминает, что решение о браке каждая пара должна принимать самостоятельно.

Марина Боржемская

Марина Боржемская и ее возлюбленный / Фото из инстаграма

Фитнес-тренер Марина Боржемская после развода с боксером Вячеславом Узелковым также обрела новую любовь. Об отношениях с избранником она рассказала в конце 2025 года, но его личность пока не раскрывает.

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В феврале 2026 года в интервью "Люкс FM" Боржемская призналась, что не задумывается о повторном замужестве. Пара на тот момент не жила вместе и поддерживала отношения на расстоянии между двумя городами.

Марина объяснила, что для нее штамп в паспорте не является показателем серьезности отношений. Гораздо важнее она считает ответственность и отношение человека к партнеру.

Если человек ответственный, он будет ответственным как с обручальным кольцом, так и со штампом в паспорте, и без него– поделилась тренер.

В то же время не все знаменитости отказываются от официального брака – некоторые просто предпочитают не афишировать такие важные события. Ранее 24 Канал рассказывал о украинских звезд, которые тайно поженились, не устраивающих пышных свадеб и громких торжеств.